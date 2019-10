Tragödie im Mallorca-Urlaub: Deutsche Touristin (38) tot - ihr Partner wird notoperiert

In Mallorcas Hauptstadt Palma hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Eine deutsche Touristin wurde von einem SUV erfasst und getötet.

Mallorca - An einem Nachmittag ist es auf der beliebten Insel Mallorca zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Eine 38-jährige Deutsche wurde von einem SUV erfasst und getötet.

Die deutsche Touristin lief an der Hafen-Promenade entlang, als sie und ein britischer Tourist in der Nähe eines Zebrastreifens von einem SUV erfasst wurden, wie die Bild berichtet. Das Auto kam erst zum stehen, als es an die Hauswand des Auditoriums von Palma de Mallorca fuhr. Die 38-Jährige und er 30-jährige Brite wurden dort unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem weißen BMW mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg, wobei sie auch Begrenzungspoller und eine Ampel umriss. Das berichtet die Bild. Der Brite erlitt Schädelbrüche und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste notoperiert werden. Die deutsche Touristin starb trotz der Reanimierungsversuche der Rettungskräfte, wie Bild berichtet.

Bei der Vorfühung beim Haftrichter gab die Fahrerin an, dass sie auf ihrem Weg von der Arbeit müde gewesen und am Steuer eingeschlafen zu sein. Unter Auflagen wurde sie freigelassen. Der Unfall dürfte die Debatte um SUVs in Städten weiter anheizen. Denn immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen mit den großen Autos. Im Streit darüber, ob SUVs in Städten fahren sollten, wurden Fahrer etwa in München bereits öffentlich angefeindet. SUV-Fahrer wehren sich hingegen gegen die Vorwürfe.