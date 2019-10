Manchester: Messer-Attacke in Einkaufzentrum

Mehrere Verletzte

Messer-Attacke in Manchester: Mehrere Verletzte nach Angriff in Einkaufszentrum.

In einem Einkaufzentrum mitten in Manchester hat sich ein Zwischenfall ereignet, berichtet die Polizei via Twitter. Fünf Menschen wurden verletzt.