Mann überfällt deutsche Touristin: 17 Jahre Haft

Adelaide - Wegen eines brutalen Überfalls auf eine deutsche Rucksack-Touristin ist ein Australier zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Der 61-Jährige, der selbst in der Bundesrepublik geboren wurde, muss für mindestens 17 Jahre hinter Gitter. Ein Gericht im südaustralischen Adelaide befand ihm am Mittwoch für schuldig, die 24-jährige Deutsche und eine gleichaltrige Begleiterin aus Brasilien im vergangenen Jahr an einem Strand überfallen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

