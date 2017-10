Mehr als hundert Flusspferde in Namibia verendet

Massensterben

+ © dpa Nilpferde verbringen den Großteil des Tages ruhend im Wasser und gehen Nachts auf Nahrungssuche. (Archivbild) © dpa

In einem abgelegenen Nationalpark in Namibia sind vergangene Woche mehr als hundert Nilpferde verendet. Vermutlich sind die Tiere an einer Milzbrand-Infektion gestorben.