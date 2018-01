Mindestens drei Tote und 30 Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Prag

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Prag sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Prag - Rund 30 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als in einem Vorort der tschechischen Hauptstadt ein Bus mit einem Auto zusammenstieß. Unter den Verletzten waren demnach auch mehrere Schwerverletzte. Bei den drei Toten handele es sich um zwei Insassen des Busses und die Fahrerin des Autos, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Die Rettungsarbeiten in Horomerice, einem nordwestlichen Vorort von Prag, dauerten ihren Angaben zufolge noch an. Mehrere verletzte Passagiere seien noch in dem Bus eingeschlossen. Der Bus war nach der Kollision von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

afp

