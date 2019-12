NASA-Foto einer „Regenbogen-Blase“ im Universum: Überrest einer Katastrophe im Weltall

Wie eine riesige Blase, in der sich das Licht in allen möglichen Farben spiegelt: Ein NASA-Foto fasziniert - doch die Geschichte dahinter erzählt von einer gigantischen Zerstörung.

Es ist ein Farbschauspiel im Weltall: Die Überreste der Supernova im Sternbild Cassiopeia.

Ihre Entdeckung 1572 veränderte ein Weltbild.

Die NASA veröffentlichte nun ein neues beeindruckendes Foto.

Es ist ein imposantes Farbschauspiel im Weltall – doch der schöne Schein trügt. Die NASA veröffentlichte jüngst ein neues beeindruckendes Bild der Überreste einer Supernova im Sternbild Cassiopeia in der Milchstraße. Aufgenommen wurde es vom Teleskop-Satelliten „Chandra“, der seit 1999 um die Erde kreist und die Tiefen des Alls beobachtet.

NASA-Foto aus dem Universum: Supernova wurde 1572 entdeckt und veränderte das Weltbild

Die Supernova erschien erstmals am 11. November 1572 am Nachthimmel der Erde und wurde vom dänischen Geschwisterpaar Sophie und Tycho Brahe entdeckt. Die mittelalterlichen Astronomen hielten die Supernova ursprünglich für einen neu entstandenen Stern. Obwohl diese Annahme ein Fehler war (nämlich genau falsch herum), revolutionierte ihre Beobachtung doch das damalige Weltbild. Bis dahin ging man nach Aristoteles davon aus, dass die Ereignisse am Himmel unveränderlich und ewig seien. Das konnte nun widerlegt werden - am Nachthimmel tat sich plötzlich etwas Neues.

Supernova im Weltall: Kollidierten hier zwei „Weiße Zwerge“?

Es handelt es um eine Supernova vom Typ Ia. Die NASA erklärt auf Instagram, wie es zu dem Farbschauspiel gekommen sein könnte: „Genauso wie Dynamitstangen, die gleichzeitig an verschiedenen Orten hochgehen, könnte die Sternenexplosion mehrere Zündungspunkte simultan gehabt haben.“

Forscher des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching bei München entwarfen ein Modell, nachdem Ia-Supernoven überwiegend durch die Verschmelzung zweier Weißer Zwergsterne ausgelöst werden. In der Fachwelt gibt es dagegen die verbreitete Hypothese, dass ein Weißer Zwerg so lange Materie von einem aufgeblähten Riesenstern aufnimmt, bis es zu einer thermonuklearen Explosion kommt.

Auch wenn die genaue Entstehung von „Tychos Supernova“, wie sie genannt wird, noch unklar ist, ist das Bild der Zerstörung dennoch faszinierend und erschreckend zugleich.

