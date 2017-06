Tödliche Heli-Rettung: Das Seil wurde durchtrennt

Zwei Menschen starben - Neue Erkentnisse

+ © dpa. Während einer Seil-Rettung mit dem Helikopter stürzten ein Bergsteiger (48), seine Frau (47) und der Retter selbst in die Tiefe und starben. © dpa.

Bei einem Rettungseinsatz am Sonntag in Österreich sind drei Menschen von einem Helikopter aus in die Tiefe gestürzt. Jetzt ist klar, wie es zu dem Unglück kommen konnte.