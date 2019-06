Helikopter stürzt auf Hochhaus in New York - ein Toter

Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Hubschrauber auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen.

New York - Beim Absturz eines Hubschraubers auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr der US-Ostküstenmetropole am Montag auf Twitter.

New York: Helikopter stürzt auf Wolkenkratzer ab - war es eine Notlandung?

Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, am Montag mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem Gebäude. Dabei sei Feuer ausgebrochen, es konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Der Helikopter ist auf das Gebäude Nummer 787 in der 7th Avenue in Manhattan - Midtown - gestürzt. In dem 54-stöckigen Hochhaus hat die Bank BNP Paribas ihren Sitz.

New York: Unglücksursache nach Hubschrauber-Absturz unklar

Cuomo sagte bei einem Besuch am Unglücksort, es gebe keinerlei Hinweise, dass der Helikopter das Ziel eines Anschlags gewesen sein könnte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte in der US-Ostküstenmetropole schlechtes Wetter mit Regen und Nebel.

Nach dem Helikopter-Crash hat die Polizei das Hochhaus evakuiert. Alle Menschen müssen das Gebäude in Manhattan verlassen.

Nach Hubschrauber-Absturz in New York: War nur der Pilot an Bord?

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Absturz informiert worden. Die Flugaufsichtsbehörde FAA teilte mit, nach ersten Informationen sei nur der Pilot an Bord des verunglückten Hubschraubers gewesen.

+ Helikopter stürzt im Zentrum Manhattans auf Hochhaus. © dpa / Wang Ying

Einige Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Wolkenkratzer aufhielten, berichteten laut Cuomo, dass die Wände gewackelt hätten. In dem Gebäude wurde nach seinen Angaben aber niemand verletzt.

