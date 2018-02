Nachhilfelehrer wollte am Valentinstag mit Mädchen auf Hotelzimmer - und tappte in Falle

Die Falle schnappte zu: Die New Yorker Polizei konnte nun einen 59 Jahre alten Mann festnehmen. Der Nachhilfelehrer aus Long Island steht im Verdacht, pädophil zu sein.

New York - Der Verdächtigte Jeffrey W. antwortete auf eine Kontaktanzeige: "Älterer Mann gesucht! Ich bin ein jüngeres Mädchen, das einen älteren Mann sucht. Verurteile mich nicht, das ist irgendwie mein Ding. Melde dich, wenn du Interesse hast." Er fühlte sich angesprochen und glaubte mit der 13-jährigen Rebecca zu chatten. Es entwickelte sich ein Flirt, der in eine eindeutig sexuelle Richtung ging.

Am Valentinstag sollte es zum Sex-Date kommen. Er hatte Kondome dabei, einen Teddybären als Geschenk und ein Handtuch, falls das Mädchen bluten würde. In den Chats versprach er dem Mädchen, beim ersten Mal sanft zu ihr zu sein. Rebecca gab sich im Chat als Jungfrau aus, berichtet unter anderem Daily Mail.

Er selbst trug ein selbstbedrucktes, lilafarbendes T-Shirt. Die kitschige Aufschrift: „Meine Freundin ist die coolste, süßeste, wunderschönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Sie ist meine beste Freundin und mein Leben.“ Offenbar wollte er die Jugendliche damit beeindrucken. Ein Foto von sich mit dem T-Shirt schickte er vor dem Date an Rebecca. Die Polizei präsentierte es nun der Öffentlichkeit.

Am Valentinstag stand dann das Treffen in einem Restaurant in Manhattan an. Jeffrey W. hatte auch ein Hotelzimmer gebucht, sich im Hotel als Stiefvater des Mädchens ausgegeben, um keinen Verdacht zu wecken. Eindringlich bat er Rebecca im Chat darum, niemanden etwas zu erzählen, weil ihm sonst eine Gefängnisstrafe drohe.

Was er nicht wusste: Es gab gar keine Rebecca! Die ganze Zeit über hatte er mit einem Polizisten geschrieben. Es war eine Falle! Die Polizei veröffentlichte jetzt das Foto des Mannes. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch mehr Opfer geben könnte, auch weil Jeffrey W. als Nachhilfelehrer arbeitet. Sie hoffen, dass sich diese möglichen Opfer nun melden, wenn sie den Mann wiedererkennen.

