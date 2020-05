Drama in der Nordsee: Fünf Surfer tot - Suchaktion nimmt trauriges Ende

An der niederländischen Nordseeküste ist es zu einem Drama gekommen. Mehrere Surfer sind den schweren Witterungen zum Opfer gefallen. Die Rettungsaktion läuft aktuell weiter.

Mehrere Surfer sind den extremen Witterungsbedingungen in der Nordsee zum Opfer gefallen.

Ein Wassersportler wird im Augenblick noch vermisst.

Die Rettungsaktion läuft.

Update vom 12. Mai, 11.52 Uhr: Nach Angaben von bild.de ist die Zahl der Toten mittlerweile auf fünf gestiegen. Die Suche nach weiteren Vermissten ist damit beendet.

Erstmeldung vom 12. Mai 2020

Schevingen - Heftige Witterungsbedingungen haben jetzt an der niederländischen Küste mindestens vier Menschen das Leben gekostet, ein weiterer soll noch vermisst werden. Wie bild.de berichtet, hatten starker Wind und Strömungen die Wassersportler am Montagabend (11. Mai) in Not gebracht.

Wie es weiter heißt, wurden nach Angaben der ortsansässigen Küstenwache sieben Surfer an Land gezogen, da sie es aus eigener Kraft nicht mehr geschafft hatten. Zwei davon wurden bild.de noch am Montag tot geborgen. Demnach wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht, ein dritter und ein vierter Surfer wurden am Dienstagvormittag (12. Mai) tot an Land gespült. Eine weitere Personen wird demnach noch vermisst.

Nordsee-Drama: Mehrere Surfer sterben - Rettungsaktion läuft

Wie es weiter heißt, wurde die Suche am Montagabend um 23 Uhr eingestellt, um sie am Dienstag wieder aufzunehmen. Im Moment seien dem Bericht nach Helikopter und Boote im Einsatz, eine Schaumschicht auf dem Wasser erschwere jedoch die Rettungsaktion.

