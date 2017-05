Pfarrer will übers Wasser laufen und wird von Krokodilen gefressen  

Pfarrer will wie Jesus übers Wasser laufen, doch mit Krokodile hatte der Mann wohl nicht gerechnet.

Harare - Ein Pfarrer wollte ein biblisches Wunder beweisen und wie Jesus übers Wasser laufen. Doch es war sein letzter Gang. Bei dem Versuch tauchen plötzlich drei Krokodile im Fluss auf.

Seinen Glauben wollte ein Pfarrer aus Simbabwe (Ostafrika) seiner Kirchengemeinschaft demonstrieren, doch dieses Vorhaben musste der Mann mit seinem Tod bezahlen, wie das Onlinemagazin metro.co.uk berichtet.

Jonathan Mthethwa wollte demnach einen Fluss überqueren, um seiner Gemeinde zu zeigen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Das Gewässer ist bei den dortigen Bewohnern als „Crocodile River“ (zu deutsch: Krokodil Fluss) bekannt.

Die andere Seite des Flusses erreichte der Pfarrer jedoch nicht. Alles was von ihm übrig blieb, seien, laut Medienberichten, seine Unterwäsche und seine Sandalen gewesen.

Der Pastor von „The Satin of the Last Days church“ befand sich demnach ungefähr 30 Meter vom Ufer entfernt als er versuchte übers Wasser zu laufen. Aber statt eines biblischen Wunders mussten die Augenzeugen ein schreckliches Unglück beobachten: Denn, plötzlich tauchen drei Krokodile im Wasser auf und schnappen zu.

„Wir verstehen immer noch nicht, wie das passiert ist, weil er die ganze Woche gefastet und gebetet hat. Sie fraßen ihn in ein paar Minuten“, so zitiert das Nachrichtenportal einen der Augenzeuge. Und weiter:

„Alles, was von ihm übrig war, als sie ihn verzehrten, war ein Paar Sandalen und seine Unterwäsche, die über dem Wasser schwamm."

Keine 30 Minuten später war sogar ein Rettungsdienst an der Unglücksstelle. Doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr tun: der Mann Gottes war schon tot.

ml