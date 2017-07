Polizistin in New York kaltblütig erschossen

Kopfschuss

+ © dpa Die Polizistin saß mit ihren Kollegen in New York im Mannschaftswagen. © dpa

Eine Polizistin ist in New York kaltblütig in ihrem Polizeiwagen erschossen worden. Ein 34-Jähriger hatte einfach mit seinem Revolver durch die Scheibe eines Einsatzfahrzeuges gefeuert.