Zeugenbestechung: Berlusconi-Prozess kurz nach Beginn vertagt

Hat der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi Zeugen mit Bargeld und Autos bestochen? Am Montag gab es eine erste Anhörung, im September soll es weitergehen.

Mailand - Der Prozess gegen den früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wegen Zeugenbestechung ist kurz nach Beginn am Montag vertagt worden. Nach einer technischen Anhörung setzte das Gericht in Mailand den 11. September als nächsten Termin fest. Die Staatsanwaltschaft wirft Berlusconi vor, zwischen den Jahren 2011 und 2015 Bargeld und Geschenke im Wert von insgesamt mehr als zehn Millionen Euro an Teilnehmer seiner ausschweifenden Sex-Partys gezahlt zu haben.

Laut Anklage schmierte Berlusconi die Gäste der Partys in seiner Residenz in Arcore bei Mailand mit Bargeld, Autos, Wohnungen oder anderen Geschenken, damit sie als Zeugen zu seinen Gunsten aussagen. Allein rund sieben Millionen Euro soll Karima El-Mahroug alias Ruby erhalten haben, die als damals Minderjährige Sex mit Berlusconi gehabt haben soll. Sie bestreitet dies. Berlusconi will seinerseits nicht das Alter der damals 17-Jährigen gekannt haben.

Verurteilter Berlusconi einen Monat später freigesprochen

Der Ex-Ministerpräsident war im Juni 2014 in erster Instanz wegen Sex mit minderjährigen Prostituierten und Amtsmissbrauchs zu sieben Jahren Haft und einem lebenslangen Ämterverbot verurteilt worden. Einen Monat später wurde der Medienmogul dann aber wieder freigesprochen, im März 2015 folgte der endgültige Freispruch durch das höchste Berufungsgericht.

Das jetzige Verfahren gegen die 22 Angeklagten war am 11. Januar eröffnet, wegen Verfahrensfragen aber auf Montag vertagt worden. Berlusconis Fall war nach dessen Herzoperation im Juni 2016 aus Gesundheitsgründen abgekoppelt worden, wurde im April aber wieder mit dem Verfahren gegen die 22 anderen Angeklagten zusammengelegt. Der rechtskonservative Berlusconi war zwischen 1994 und 2011 drei Mal Ministerpräsident Italiens.

AFP