Hunderte Muslime feiern vor deutscher IKEA-Filiale Ende des Ramadan - Bilder gehen jetzt um die Welt

Trotz Corona gilt: Für Muslime ist das Ende des Fastenmonats Ramadan auch 2020 ein bewegendes Ereignis. Aufnahmen von einer hessischen IKEA-Filiale sorgen nun weltweit für Aufsehen.

Am Abend des 23. Mai 2020 endete der Fastenmonat Ramadan .

. In Wetzlar haben sich mehrere Hundert Muslime versammelt, um das Ereignis gebührend zu feiern.

versammelt, um das Ereignis gebührend zu feiern. Aufgrund von Corona* wichen die Gläubigen auf den Parkplatz einer IKEA-Filiale aus.

Wetzlar - Seit Samstagabend ist der Ramadan 2020 beendet. Muslime auf der ganzen Welt feiern die Beendigung des traditionellen Fastenmonats, der dieses Jahr am Abend des 23. April begonnen hatte. Aufnahmen von Feierlichkeiten aus Wetzlar finden nun Anklang auf der ganzen Welt - denn in Zeiten der Corona-Pandemie* erfordern besondere Situationen besondere Maßnahmen.

Ramadan-Ende 2020: Freiluft-Zeremonie bei IKEA-Filiale in Wetzlar

So haben sich am Sonntag viele Hundert Muslime auf dem Parkplatz einer IKEA-Filiale der hessischen Kleinstadt versammelt, um das Ramadan-Ende zu zelebrieren. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen* wegen Corona fand die Zeremonie im Freien statt - und jeder Islam-Gläubige hatte einen eigenen Teppich dabei. So ließ sich auch der erforderliche Sicherheitsabstand zum Nebenmann leichter einhalten.

„In den 3000 Quadratmeter großen Ditib-Räumlichkeiten hätte das echte Probleme gegeben," sagte Hüseyin Demirel, Vorsitzender des Ausländerbeirats und frühere Vorsitzende der Ditib-Gemeinde, dem Hessischen Rundfunk. Laut der Stadt wurde die Veranstaltung von drei Moschee-Gemeinden angemeldet - darunter auch die umstrittene Islamische Gemeinschaft Milli Görüs. Diese habe sich laut Bundesverfassungsschutz jedoch von ihrem extremistischen Ursprung losgesagt.

+ Hunderte Muslime beten auf Ikea-Parkplatz - die Aktion findet weltweit Beachtung. © dpa / IGMG

Ramadan-Feier auf IKEA-Parkplatz: „Das ist es, was die Welt gerade braucht“

Zeitungen und Internetportale rund um die Welt haben das aufgrund des Coronavirus* außergewöhnliche IKEA-Ritual in ihre Berichterstattung aufgenommen. Carly Agro, eine kanadische Journalistin, twitterte zu den Ramadan-Feierlichkeiten in Wetzlar: "Wow! Diese Liebe und Freundlichkeit ist es, was die Welt gerade braucht." Ein US-amerikanisches Newsportal veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken ein Video mit weiteren Impressionen, die offenkundig auch mithilfe einer Drohne entstanden:

Hundreds of Muslims gathered in this IKEA parking lot—while maintaining social distance—for Eid al-Fitr prayers pic.twitter.com/lIXGLeFjTa — NowThis (@nowthisnews) May 26, 2020

Kadir Terzi, Vorsitzender der Milli-Görüs-Gemeinde in Wetzlar, sagte am Rande der Zeremonie: „Es war ein ganz anderer Ramadan als sonst - ohne Kontakte, Besuche und ohne Nachts gemeinsam das Fasten zu brechen.“ Wie die meisten anderen Menschen hätten sich Muslime wegen dem Corona-Lockdown isoliert gefühlt und seien froh, gemeinsam gemeinsam beten zu können.

In Großbritannien, das gerade wegen des Corona-Skandals um den Chefberater von Premierminister Boris Johnson in Aufruhr ist, beschäftigte sich unter anderen die BBC mit der Ramadan-Feier in Wetzlar.

