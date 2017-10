„Du kannst den Löwen streicheln“, haben sie ihm noch gesagt

Der Rugby- Star Scott Baldwin streichelt einen Löwen... Da dieser aber zubeißt, muss Baldwin jetzt mit den Konsequenzen leben.

Bloemfontein - Die Erkenntnis, dass Löwen keine Katzen sind musste der 29-jährige Scott Baldwin schmerzhaft erlernen. Der britische Rugby- Star war mit seiner Mannschaft in der Weltevrede Game Lodge in Südafrika zu Besuch, als er auf die Idee kam, seine Hand durch das Gitter des Löwengeheges zu stecken um einen ausgewachsenen Löwen zu streicheln. Die Wärter sagten Baldwin noch: „Du kannst ihn streicheln, alles gut.“ Äußerst ärgerlich aber, dass der Löwe an diesem Tag wohl nicht auf dem Kuschelkurs war - sondern eher auf Fressenssuche. Der Löwe schnappt sofort nach der Hand des Spielers und beißt ihn in den Unterarm.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5 — Andy Goode (@AndyGoode10) September 29, 2017

Seiner schnellen Reaktion verdankt der 29-jährige, dass seine Hand nicht komplett zerfleischt im Löwengehege zurück blieb. Baldwin schafft es nach einem Aufschrei seine Hand aus dem Maul des Löwens zu befreien und kommt - zu seinem Glück - nur zum nähen ins nahelegende Krankenhaus.

Trainer stinksauer

Doch das Verhalten des Profi-Spielers zieht auch Konsequenzen mit sich: An dem selben Tag verliert seine Mannschaft ein Spiel gegen das südafrikanische Rugbyteam - und das haushoch. Wie die Bild berichtet, betitelt sein Trainer, Steve Tandy, seinen Spieler in einer Pressekonferenz als „dumm“, denn man bat das Team noch zurückzutreten... seiner Meinung nach sollte jeder wissen: „Wenn du deine Hand in einen Löwenkäfig steckst, wirst du gebissen.“

Vor allem in der Position in der Scott Baldwin spielt, ist eine Menge Fingerspitzengefühl und genaues Werfen die Herausforderung. Der Hooker hat nämlich die Aufgabe sehr präzise Pässe abzugeben - am besten so, dass diese genau in den Händen eines Mitspielers landen. Baldwin ist sich mittlerweile bewusst, dass seine Tat nicht besonders gut ankam. Er entschuldigt sich auf twitter, bei seinen Fans und dem Team, dass er sie hängen gelassen hat.

1/3 Sorry all Ospreys fans for letting you and the team down by missing the game through the bite! — scott baldwin (@scottbaldwin2) September 30, 2017

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis Baldwin wieder wie gewohnt seiner Leidenschaft nachgehen kann... Wer nicht hören will, muss eben fühlen.

