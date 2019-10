Scheune in Wolfhagen-Viesebeck abgebrannt: Brandursache wird noch ermittelt

Wurde durch dei Flammen vollkommen zerstört: Eine Scheune ist in der Nacht zu Donnerstag in Wolfhagen-Viesebeck abgebrannt.

Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nacht zu Donnerstag ist im Wolfhager Stadtteil Viesebeck eine Scheune abgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar - die Ermittlungen laufen.

Alarmiert wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr zu einem Scheunenbrand in Wolfhagen-Viesebeck. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in der Elmarshäuser Straße bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrleute aus Wolfhagen und allen Ortsteilen sowie der Wehr aus Ehringen konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden, es wurde komplett zerstört. Umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt. Nach aktuellen Informationen soll es keine Verletzten gegeben haben.

Die Brandursache ist noch vollkommen unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.