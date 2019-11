Mann tötet schwangere Katze im Wäschetrockner  - Tierquäler vor Gericht

Schockierend! Es war ein Video in einem Waschsalon, dass den Täter überführte. Er misshandelte eine Katze. Nun musste sich der Tierquäler vor Gericht verantworten.

Ein Mann (42) hat eine schwangere Katze in einem Wäschetrockner in Kuala Lumpur getötet.

Der Tierquäler musste sich vor Gericht verantworten.

Gegen die Strafe hat der Malaysier nun Berufung eingelegt.

Kuala Lumpur - Weil er eine schwangere Katze in einem Wäschetrockner getötet hat, ist ein Malaysier zu 34 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 42-Jährige muss zudem eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 9000 Euro zahlen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama am Mittwoch berichtete. Das Urteil solle dem Täter und der Öffentlichkeit „eine Lektion sein, dass sie mit Tieren nicht grausam umgehen“, sagte die Richterin Rasyihah Ghazali demnach.

Katze im Wäschetrockner misshandelt

Die Misshandlung der Katze im September 2018 hatte bei Tierschützern einen Aufschrei ausgelöst. Auf einem Video einer Überwachungskamera war zu sehen, wie die Katze spät in der Nacht in einem Waschsalon bei Kuala Lumpur in einen Wäschetrockner gesteckt wurde. Zwei Männer warfen dann Jetons in die Maschine, schalteten sie ein und liefen davon. Eine Kundin des Waschsalons fand später den Kadaver der Katze.

Die Gefängnisstrafe gegen den 42-Jährigen wurde vorerst ausgesetzt, weil er in Berufung gehen will. Das Urteil vom Dienstag war bereits der zweite Gerichtsentscheid in dem Fall. Im Januar wurde ein Taxifahrer wegen der Tötung der Katze zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

AFP