Sieben Tote und 130 Verletzte nach Explosionen in Ghana

Tankstelle abgebrannt

+ © Richmond Bretuo Die komplett niedergebrannte Tankstelle in der ghanaischen Hauptstadt Accra. © Richmond Bretuo

Bei zwei Explosionen an einer Tankstelle in der ghanaischen Hauptstadt Accra sind mindestens sieben Menschen getötet und 132 weitere verletzt worden. Die meisten Verletzten hätten Brandwunden erlitten, erklärte am Sonntag der Sprecher der ghanaischen Feuerwehr, Billy Anaglatey.