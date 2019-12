Bei einem Hochhausbrand in der Slowakei kamen mindestens sieben Menschen ums Leben.

In einem zwölfstöckigen Hochhaus in der Slowakei brach nach einer Gasexplosion ein Feuer aus. Mindestens sieben Menschen starben in den Flammen.

Nach einer Gasexplosion stand ein Wohnhaus in der Slowakei am Freitag (6.12.) in Flammen.

Bis Samstag (7.12.) wurden sieben Leichen gefunden - mindestens 40 Personen wurden verletzt.

Das Feuer konnte erst am Samstag unter Kontrolle gebracht werden.

Presov - Bei einem Brand nach einer Gasexplosion in einem zwölfstöckigen Hochhaus in der Slowakei sind nach Angaben von Feuerwehr und Polizei bis Samstag (7.12.) sieben Leichen gefunden worden, mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Eine weitere Person wurde am späten Nachmittag noch vermisst. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr äußerten die Vermutung, dass auch diese tot sein müsse.

Die Explosion hatte sich bereits am Freitag (6.12.) kurz nach Mittag in einem der oberen Stockwerke des Hochhauses ereignet. Der nachfolgende Brand breitete sich danach rasch aus. Erst am Samstagmorgen konnte das Feuer gelöscht werden. Behindert wurden die Löscharbeiten durch zahlreiche parkende Autos.

Verheerende Gasexplosion: Hochhaus in der Slowakei in Flammen - Mindestens sieben Tote

Dass die meisten Toten erst am Tag nach dem Brand gefunden wurden, erklärte ein Feuerwehrsprecher damit, dass es für die Retter am Freitag noch zu gefährlich war, die obersten Stockwerke zu betreten und nach möglichen Opfern zu suchen. Das Treppenhaus und das Dach waren schon in den ersten Stunden des Brandes eingestürzt, im oberen Teil des Hauses drohten weiterhin Gebäudeteile abzubrechen.

Auch die slowakische Armee war mit Hubschraubern und Soldaten an der Rettung der Hausbewohner in der drittgrößten slowakischen Stadt Presov beteiligt. Mehrere Menschen waren auf Balkone und das Dach des brennenden Gebäudes geflüchtet. Sie konnten alle gerettet werden. Ein Mann stürzte jedoch vom Balkon seiner brennenden Wohnung. Die anderen Toten wurden im Inneren des Gebäudes gefunden. Ob sie bei der Explosion ums Leben kamen oder an Rauchgas erstickten, war zunächst nicht bekannt.

Hochhaus in der Slowakei nach Gasexplosion in Flammen - Schaulustige filmen mit Handys

Der regionale Feuerwehrchef erklärte den Medien, die Explosion hänge vermutlich mit einem vor zwei Jahren nicht korrekt durchgeführten Umbau der Gasinstallation zusammen. Er wies darauf hin, dass die Eigentümer diesen Umbau im Jahr 2017 ohne Genehmigung und trotz Widerspruchs der Feuerwehr durchgeführt hätten. Er schloss nicht aus, dass es in der Stadt noch mehrere Häuser mit solchen nicht bewilligten Umbauten geben könnte.

Eine überlebende Hausbewohnerin kritisierte im Fernsehen, dass viele Gaffer den Brand mit ihren Handys filmten, anstatt den Verzweifelten zu helfen, die aus dem brennenden Haus in die Winterkälte geflüchtet waren. Sie selbst habe nur überlebt, weil sie in eine tiefer liegende Wohnung gelaufen sei, um Nachbarn zu fragen, woher der Gasgeruch im Haus stammen könne. Gleich darauf sei es zur Explosion gekommen, in deren Folge auch ihre Wohnung gebrannt habe, sagte die Frau.

dpa

Bei einem schweren Busunglück in der Slowakei kamen erst kürzlich 13 Menschen ums Leben. Der Bus stieß mit einem Lastwagen zusammen.

Eine Gasexplosion führte außerdem auch in einem Skiressort in Polen zu einer Tragödie. Mittlerweile gibt es genauere Hintergründe zur Ursache.

Im deutschen Rettenbach verlor eine Frau bei einer Gasexplosion einen Teil ihrer Familie, berichtet Merkur.de*. Die Mutter verlor bei dem Unglück selbst fast ihr Leben - und bedankte sich nun mit bewegenden Worten bei ihren Rettern.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.