Sri Lankas Marine rettet Elefanten aus Seenot

Was für eine Nachricht! Die Marine von Sri Lanka hat einen Elefanten aus Seenot gerettet. Verzweifelt versuchte das Tier seinen Rüssel über Wasser zu halten.

Nach Angaben eines Sprechers wurde der Dickhäuter am Dienstag rund acht Kilometer vor der Nordostküste des Landes im Meer treibend entdeckt. Taucher brachten Seile an dem Tier an, bevor es vorsichtig zurück zur Küste gezogen wurde.

Warum schwamm der Elefant im offenen Meer?

Nach Angaben des Sprechers war der Elefant vermutlich von der Strömung ins offene Meer gezogen worden, als er eine Lagune durchschwamm.

Auf der Website der Marine veröffentlichte Fotos zeigten, wie das Tier verzweifelt seinen Rüssel über Wasser zu behalten versucht, während ein Marineschiff sich ihm nähert. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Elefant wieder in die Freiheit entlassen.

© AFP PHOTO / Sri Lankan Navy

