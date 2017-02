Start von „Falcon 9“-Trägerrakete in letzter Sekunde verschoben

Cape Canaveral - Sekunden vor dem Abschuss hat die Nasa den Start einer für die ISS bestimmten Rakete abgebrochen. Als Grund wurden technische Probleme benannt.

Nur wenige Sekunden vor dem geplanten Aufbruch zur Internationalen Raumstation (ISS) ist der Start einer „Falcon 9“-Trägerrakete am Samstag abgebrochen worden. Nach Angaben der Raumfahrtbehörde Nasa wurde der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen eines technischen Problems auf Sonntag verschoben.

Die Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX hat 2,5 Tonnen Fracht an Bord, darunter Geräte zur Ozon-Überwachung und Material für medizinische Versuche. SpaceX-Chef Elon Musk teilte über Twitter mit, dass das System bis auf eine Unsicherheit bei den hydraulischen Kolben startbereit gewesen sei.

Im September war eine ebenfalls unbemannte SpaceX-Rakete beim Betanken explodiert. Von 2018 an sollen die Raketen Raumschiffe mit Astronauten an Bord in den Weltraum befördern.

