Rekord-Sturm in Korsika und schlimme Windböen in Frankreich - bereits ein Toter

Paris - Anfang Dezember war der Südosten Frankreichs von starkem Hochwasser betroffen. Nun trifft es wieder den Süden. Mehrere Départements sind in höchster Alarmbereitschaft, denn am Freitag und auch am Wochenende ziehen starke Sturmböen über den Südwesten hinweg. Ein Mensch kam in den Unwettern bereits ums Leben.

Die Stürme in Frankreich haben sowohl den Südwesten Frankreichs, als auch die Mittelmeerinsel Korsika schwer getroffen. Der Wind erreichte am Freitag Geschwindigkeiten von bis zu 142 Kilometern pro Stunde und ließ zahlreiche Bäume umstürzten. Die Insel Korsika traf es besonders schlimm. Hier wurden Geschwindigkeiten von bis zu 175 km/h gemessen - mancherorts neue Höchstwerte für die Insel.

Im Département Pyrénées-Atlantiques kam Medienberichten zufolge am Freitag ein Mann ums Leben. Er war wohl mit dem Auto unterwegs gewesen und gegen einen, auf die Straße gestürzten Baum gefahren. Die umstürzenden Bäume trafen teilweise auch fahrende Autos. Insgesamt fünf Menschen erlitten dadurch nach momentanem Stand (14. Dezember, 9.00 Uhr) Verletzungen.

Stromausfälle und Überschwemmungen durch Sturmböen

In den betroffenen Départements herrscht erhöhte Alarmbereitschaft. An der Küste wird vor Überschwemmungen gewarnt. Zudem wurden bereits Bewohner evakuiert, um sie vor den Folgen der Sturmböen zu schützen. Doch der Sturm sorgt nicht nur für Überschwemmungen.

Am Freitag waren wohl rund 70.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Ein Rückgang im Vergleich zur Nacht. Denn in der Nacht zum Freitag mussten knapp 400.000 Haushalte ohne Strom auskommen, teilte ein Netzbetreiber mit.

Und die Unwetter-Warnung für Frankreichs Südwesten hält an. Auch am Samstag wird mit starken Windböen gerechnet.

Auch in Deutschland gibt es momentan amtliche Wetterwarnungen.

chd/dpa