Teslas Autopilot von Baustelle überfordert: Model 3 drängt beinahe Polizisten ab (mit Video)

Ein Beta-Tester prüft Teslas neuen Autopiloten. Es stellt sich heraus: Eine simple Baustelle überfordert die FSD-Software. Dann bremst das Model 3 ein Polizei-Motorrad aus.

Union City (Kalifornien) – Eigentlich sollten simple Verkehrshütchen für das Autopilot-System von Elektroauto-Hersteller Tesla* kein Problem darstellen – sondern vielmehr nichts Ungewohntes für die Software des US-Konzerns von Elon Musk* sein. Denn sie wurden schon relativ früh erkannt und in der Umfeld-Darstellung der E-Autos angezeigt. Mit der neuen Software-Version des FSD-Systems („Full-Self-Driving“; dt: Autonomes Fahren) hat Tesla im Vergleich zu den Vorgängerversionen erkennbare Fortschritte gemacht – das zeigen zahlreiche Berichte der ersten Beta-Tester des Unternehmens. YouTuber „Tesla Raj“ musste allerdings feststellen, dass der Beta-Autopilot ausgerechnet mit durch Hütchen abgegrenzten Baustellen so seine Probleme hat.

Im Video „Tesla FSD vs. Construction“ (also „Autopilot gegen Baustelle“) zeigt Tesla Raj in einem Tesla Model 3 was dies konkret bedeutet. Dass alles auf einen klaren Punktsieg der Baustellenmarkierung hinauslaufen wird, zeigt sich schon relativ zu Beginn des YouTube-Clips. Später kommt die negative Krönung von Tesla Rajs Video-Vorführung: Der Autopilot schafft es zunächst, eine abgesperrte rechte Spur richtig zu erkennen. Dann allerdings beginnt auch links eine Pylonen-Kette. Obwohl Platz zum Durchfahren bleibt, steigt das FSD-System urplötzlich in die Eisen. In diesem Moment befindet sich hinter dem E-Auto ein Polizist auf seinem Dienstmotorrad. Alles zu den kuriosen Vorfällen beim Tesla-Beta-Test und das Video der Aktion finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks