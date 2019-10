Mysteriöser Fall in Thailand: Deutscher soll tote Rentnerin im Kanal versenkt haben

War es Mord? Ein Deutscher (52) wurde in Thailand verhaftet. Der Mann soll eine Rentnerin aus Deutschland im Kanal versenkt haben.

Bangkok - In Thailand ist ein 52 Jahre alter Deutscher verhaftet worden, weil er eine tote deutsche Rentnerin in einem Kanal versenkt haben soll.

Derzeit laufen Ermittlungen, wie die 77 Jahre alte Frau ums Leben kam. Nach Angaben des Deutschen und seiner thailändischen Frau starb sie bei einem Sturz im Badezimmer, als sie bei dem Paar zu Gast war. Die Polizei schließt aber ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Thailand: Mysteriöser Fall - Deutscher soll tote Rentnerin im Kanal versenkt haben

Wie die Bild berichtet, soll der 52-Jährige zusammen mit der verstorbenen Frau eine Bar in Pattaya betrieben haben. Da das Geschäft nicht lief, sollen sich der mutmaßliche Täter und die 77-Jährige gestritten haben.

„Einer Zeugenaussage zufolge ging das spätere Todesopfer nach der Auseinandersetzung ins Bad, um zu duschen. Doch ob der Streit zum Mord führte oder nicht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, erklärte der zuständige Ermittler laut Bild auf einer Pressekonferenz. Ob es sich tatsächlich um Mord handelt, soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung klären.

Thailand: 52-Jähriger wird in Deutschland mit Haftbefehl gesucht

Der 52-Jährige mit letztem deutschen Wohnsitz in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) wird in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Nach Angaben der thailändischen Behörden wird ihm Kreditkartenbetrug in verschiedenen Fällen zur Last gelegt.

Opfer sollen mehrere ältere Frauen gewesen sein. Seit längerer Zeit hielt er sich in Thailand auf. Zusammen mit seiner Frau hat er ein Haus in der Provinz Chonburi, etwa 90 Kilometer südlich von Bangkok.

Diese Tat schockierte: Eine deutsche Urlauberin (26) aus Hildesheim wurde im April 2019 tot auf der thailändischen Insel Ko Si Chang gefunden.

