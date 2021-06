Tote und über 100 Verletzte? Tornado in Tschechien verwüstet ganze Region

Nachbarländer bieten Hilfe an

+ © Álek Václav/dpa Ein Tornado hat in Tschechien für Zerstörung gesorgt. © Álek Václav/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Hartwig schließen

Weitere schließen

Ein schweres Unwetter sucht Tschechien heim. Offenbar gibt es Tote zu beklagen, zudem sollen hunderte Menschen verletzt worden sein.

Prag – Ein heftiges Unwetter hat am Donnerstagabend im Südosten Tschechiens eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dabei soll ein Tornado die Region heimgesucht haben.

Tschechien: Tornado sorgt für Tote und zahlreiche Verletzte

Die örtliche Feuerwehr rechnete nach einer ersten Einschätzung der Lage damit, dass durch den Wirbelsturm bis zu 150 Menschen verletzt worden sind. Österreichische Medien sprachen sogar von mehreren Toten infolge des Unwetters.

Der Tornado soll in mehreren Dörfern ganze Dächer abgedeckt haben, zudem seien Fensterscheiben zerstört und Autos wie Papierflieger umhergeschleudert worden. Das berichtete der tschechische TV- Sender CT am Donnerstagabend.

Außerdem kippten in Südmähren mehrere Busse durch das stürmische Unwetter um. Laut Tschechiens Innenminister Jan Hamacek wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte in die vom Tornado betroffene Region verlegt worden. Auch Rettungsstaffeln mit Hunden machten sich auf den Weg in die Unglücksregion. Sie sollen in zerstörten Gebäuden nach Verschütteten suchen.

Auch im benachbarten Bayern kam es am Donnerstagabend zu heftigen Gewittern.

Tornado in Tschechien: Schwere Verwüstungen – Österreich sendet Rettungskräfte

Die Agentur CTK erfuhr vom stellvertretende Bürgermeister des Dorfes Hrusky, dass das Unwetter den halben Ort dem Erdboden gleichgemacht habe. In den sozialen Medien kursierten Berichte, wonach in den Verwaltungsbezirken Breclav und Hodonin Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen vom Himmel herunterfielen.

Auch der Verkehr wurde durch den Tornado in manchen Landesteilen lahmgelegt. So wurde die Autobahn D2 von Brünn (Brno) nach Breclav unbefahrbar. Dort waren Hochspannungsleitungen auf die Fahrbahn gestürzt.

Ein Nachbarland unterstützte Tschechien* mit Rettungskräften. Österreich entsandte zwei Hubschrauber, darüber hinaus bot auch die Slowakei ihre Hilfe an. (kh) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA