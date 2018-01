Tschechischer Urlauber kommt durch Lawine in Tirol ums Leben

Ein Urlauber aus Tschechien ist durch eine Lawine im österreichischen Skigebiet Ischgl ums Leben gekommen.

Ischgl - Die Schneemassen hatten den 44-Jährigen im Bundesland Tirol unter sich begraben, wie die „Tiroler Tageszeitung“ am Donnerstag berichtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Suchaktion könnte der Mann nur noch tot geborgen werden. In den Tiroler Bergen herrschte am Donnerstag eine kritische Situation. Die Lawinengefahr wurde als groß bezeichnet. Wegen des anhaltend starken Schneefalls wurden zudem mehrere Straßen in dem an Bayern grenzenden Bundesland gesperrt.

Auch in Griechenland wurde ein Snowboarder bei einer Lawine tödlich verletzt. In Südtirol kam es ebenfalls zu einem schweren Unglück: Hier starb eine Mutter und ihr Kind bei einem Lawinenabgang. In den französischen Alpen haben die Schneemassen gleich drei Reisende erwischt, alle drei starben.

Video: Gefahr Lawine

