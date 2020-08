Urlaub in der Türkei: Hier ist die Reisewarnung aufgehoben - Corona-Regeln für Touristen

Urlaub in der Türkei war 2020 lange undenkbar - noch immer gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das beliebte Reiseziel. Aber langsam lockert sich die Situation. Auch dank strenger Corona-Maßnahmen.

Trotz Coronavirus* möchten viele Touristen aus Deutschland nicht auf den Urlaub 2020 in der Türkei verzichten.

Noch immer gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei, bestimmte Regionen wie die Provinz Antalya sind jedoch ausgenommen.

Trotzdem bleibt die Türkei ein Risikogebiet und für Touristen gelten strenge Corona-Regeln.

Ankara - Noch immer warnt das Auswärtige Amt war nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei. Aber nachdem jetzt über Monate Urlaub in dem beliebten Reiseland undenkbar war, gibt es nun wieder Hoffnungsschimmer für Touristen aus Deutschland. Das Land reagiert mit harten Maßnahmen auf das Coronavirus und die Reisewarnung ist bereits für Teil der Türkei aufgehoben worden. Darüber berichtet wa.de.*

Land Türkei Bevölkerung 83,15 Millionen (2019) Hauptstadt Ankara Regierungssystem Präsidialsystem Fläche 783.562 Quadratkilometer Bevölkerungsdichte 103 Einwohner pro Quadratkilometer

Urlaub 2020 in der Türkei trotz Coronavirus und Reisewarnung: Strenge Kontrollen für Touristen

Streng, strenger, Corona-Maßnahmen der Türkei: Um die Ausbreitung des Virus‘ zu verhindern, werden Urlauber bei ihrer Reise in der Türkei gleich zweimal auf das Coronavirus getestet. Bei der Ausreise finden verpflichtende PCR-Tests statt, dabei wird ein Abstrich aus dem Rachen entnommen. Touristen in der Türkei müssen diese innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland durchführen lassen. Die Kosten für die Tests betragen umgerechnet 15 Euro in einem zertifizierten Labor, beziehungsweise 30 Euro am Flughafen und müssen von den Reisenden selbst getragen werden. Nur wer ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, darf ausreisen. Alle als positiv Getesteten müssen sich in der Türkei in Quarantäne oder in ärztliche Behandlung begeben.

Deutsche dürfen seit dem 11. Juni wieder in die Türkei einreisen, die Grenzen zu Luft, Land und See sind offen. Auch bei der Einreise wird getestet: Die Behörden führen unter anderem Temperaturmessungen durch. Wer Symptome aufweist, die auf das Coronavirus hindeuten, muss sich zusätzlichen Untersuchungen unterziehen, auch hier kann wieder ein Rachentest durchgeführt werden.

Türkei bleibt Risikogebiet - aber die Reisewarnung ist für Provinzen an der Ägäis und am Mittelmeer aufgehoben

Ausgenommen von der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei sind die Provinzen Aydin, Izmir, Muğla in der Ägäis-Region und die Provinz Antalya am Mittelmeer. Aber: Trotzdem gilt die Türkei noch als Risikogebiet. Auch wer in die genannten Regionen einreist, muss sich an die verfügten Anti-Corona-Maßnahmen halten. Und auch in Aydin, Izmir, Antalya und Muğla gelten die Einreise- und Ausreise-Bestimmungen mit den vorgeschriebenen Tests. Ebenfalls als Risikogebiet gilt Spanien - zumindest in bestimmten Regionen.

Bei den beliebten Urlaubsländern sind die Regeln in der Türkei am strengsten. Aber auch in anderen Ländern entspannt sich die Infektionssituation langsam. Die Lage in Italien etwa ist ermutigender als in anderen Staaten in Südeuropa, wo sich das Coronavirus wieder verstärkt verbreitet. Vor allem auf der anderen Seite der Adria, in Kroatien, steigen die Zahlen stark an.

+ So leer wird es am Strand von Antalya wohl nicht mehr lange sein: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Türkei teilweise aufgehoben. Viele Touristen dürften für den Urlaub 2020 aufatmen. © Marius Becker/dpa

Diese Corona-Regeln gelten für die Türkei: Touristen müssen sich an die Maßnahmen halten

Maskenpflicht herrscht in der Türkei beim Einkaufen auf Marktplätzen, in Supermärkten und wie in Deutschland in öffentlichen Verkehrsmitteln. In vielen Städten, zum Beispiel Istanbul, Ankara, Izmir und in Teilen von Antalya, ist das Tragen einer Maske im gesamten öffentlichen Raum notwendig. Außerdem gelten Abstandsregeln - drei Schritte Distanz sollen eingehalten werden. Die Abstandsregeln gelten auch für die Strände und Pools. Hier sind teilweise Liegebereiche abgesteckt, Handtücher gibt es nur abgepackt. Cafés und Restaurants sind wieder geöffnet.

Wer innerhalb der Türkei weiterreisen möchte, braucht einen Genehmigungscode („HES-Code“) von der Reservierung, sonst sind keine innertürkischen Flüge, Zug- und Busfahrten möglich. Der Code kann per SMS oder mit einer App erhalten werden. Hinweise dazu gibt es bei den jeweiligen Unternehmen. - wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Emrah Gurel/AP/dpa