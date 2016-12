Mehrheit der Deutschen geht Weihnachten nicht in die Kirche

Laut zwei Umfragen

+ © dpa Wird festlich geschmückt: Die Kirchen werden zu Weihnachten wohl nicht mehr ganz so voll sein wie früher. © dpa

München - Weihnachten und der Gang in die Kirche gehören offenbar nicht mehr zusammen. Laut verschiedener Umfragen lassen viele Deutsche den Gottesdienst-Besuch sausen.

Eine Mehrheit der Bundesbürger wird an den Weihnachtsfeiertagen wohl nicht in die Kirche gehen. Das geht aus zwei Umfragen hervor, die das NachrichtenmagazinFocus und die Bild am Samstag veröffentlichten. Der Erhebung für den Focus zufolge planen 46 Prozent der Deutschen den Besuch eines Gottesdienstes an den Feiertagen, 53 Prozent würden dagegen nicht in die Kirche gehen.

Die Umfrage für die Bild kommt zu dem Ergebnis, dass sogar nur jeder vierte Deutsche (24 Prozent) in diesem Jahr einen Weihnachtsgottesdienst besuchen will. Jeder Zweite (52 Prozent) gehe definitiv nicht in die Kirche, die restlichen Befragten machten keine Angaben.

Vier von zehn Katholiken (39 Prozent), jeder dritte evangelisch-landeskirchliche Christ (33 Prozent) und 56 Prozent der evangelisch-freikirchlichen Christen würden den Weihnachtsgottesdienst besuchen. Unterschiede bei den weihnachtlichen Kirchgängern gibt es laut "Bild" auch zwischen Ost und West: Jeder vierte Westdeutsche (26 Prozent) gehe Weihnachten in die Kirche, aber nur jeder fünfte Ostdeutsche (19 Prozent).

afp