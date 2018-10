Unglück in Österreich: Mähdrescher überfährt Deutschen

Schlimmes Ende einer Nacht im Maisfeld: Ein 38-Jähriger hat das erfahren müssen, was für alle Wildcamper der Horror ist.

Innsbruck - Ein Deutscher ist beim Übernachten in einem Maisfeld in Österreich von einem Mähdrescher erfasst worden. Der 38-Jährige schlief in dem Feld in seinem Schlafsack, als er am frühen Morgen von der Landwirtschaftsmaschine überfahren wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Unglück ereignete sich bei Innsbruck in Tirol.

Im Morgengrauen sei der Mann von dem Mähdrescher überrascht und mehrere Meter weit mitgeschleift worden, hieß es weiter. Mit schweren Verletzungen am Oberschenkel sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

AFP