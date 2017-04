Vater prallt vor Augen der Kinder gegen Baum und stirbt

Zell am Ziller - Was für ein tragisches Unglück: Vor den Augen seiner Kinder ist ein Familienvater aus Belgien beim Skifahren gestürzt und gegen einen Baum geprallt. Für ihn gab‘s keine Rettung.

Ein Familienvater aus Belgien ist am Sonntag beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt. Nach Angaben der österreichischen Polizei war der 43-Jährige im Skigebiet Zillertal Arena mit seiner Frau und drei Kindern auf einer roten Piste unterwegs gewesen. Plötzlich sei der Skifahrer gestürzt, in ein Waldstück gerutscht und dort gegen einen Baum geprallt. Einsatzkräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle.

dpa

