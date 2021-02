Ferrari made in Vietnam: Diese Kopie eines 488 GTB kann tatsächlich fahren

Schon allein der Unterhalt eines Ferrari dürfte die meisten Otto-Normal-Autobesitzer überfordern. Eine Gruppe Vietnamesen hat sich deshalb kurzerhand ein eigenes Exemplar gebaut.

Vietnam – Wenn man sich keinen Ferrari leisten kann, dann kann man sich beispielsweise ein paar Poster davon an die Wand hängen. Oder aber man wird selbst aktiv – so wie kürzlich ein Pärchen aus Karsakiškis (Litauen), das aus Schnee einen LaFerrari im Maßstab 1:1 modelliert hat. Billiger und umweltfreundlicher geht’s kaum. Leider kann man sich in die Schnee-Version nicht hineinsetzen – und natürlich erst recht nicht damit fahren. Deswegen sind nun einige junge Vietnamesen einen Schritt weiter gegangen: Sie haben einen Ferrari 488 GTB nachgebaut – und in ihrer Kopie kann man nicht nur Platz nehmen, sondern tatsächlich auch eine Ausfahrt machen, wie 24auto.de berichtet.

Ganz klar: Mit den Extremwerten des Originals kann der Nachbau aus Vietnam natürlich nicht mithalten. Dennoch ist es mehr als beachtlich, was die jungen Leute dort gefertigt haben. Schließlich entstand das Auto nahezu komplett in Handarbeit und unter einfachsten Bedingungen, wie eines der vielen YouTube-Videos zeigt, mit denen die Gruppe vom Kanal „NHET TV“ ihre Arbeit dokumentiert hat. Und genau so sehen das auch noch viele andere: Das meistgeklickte Ferrari-Bau-Video der Vietnamesen wurde inzwischen mehr als neun Millionen Mal angeschaut. Wie die Fahrt-Videos zeigen, ist der Vietnam-Ferrari natürlich keine Rakete (wie auch mit 8 PS?) – doch das hat in diesem Fall auch einen großen Vorteil: Es erhöht die Sicherheit. Denn Airbags oder Gurte hat der Nachbau (noch) nicht an Bord. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks