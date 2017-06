Monsunregen fordert mehr als hundert Tote

Bangladesch und Indien

+ © Rafiq Maqbool Die Dächer eines Slums in Mumbai sind mit Plastikplanen abgedeckt, um sie vor dem Monsunregen zu schützen. © Rafiq Maqbool

Nach verheerenden Erdrutschen in Bangladesch ist die Zahl der Toten auf mindestens 137 gestiegen. Am stärksten betroffen war der Bezirk Rangamati, wo bislang hundert Leichen geborgen wurden, wie die Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mitteilte.