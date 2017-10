Wellness im Elefantenhaus: Darum gibt es Pediküre für Dickhäuter

Auch Elefanten brauchen Schönheitspflege: Im tschechischen Safarizoo Dvur Kralove kamen die Dickhäuter am Dienstag in den Genuss der Fußpflege.

Dvur Kralove - Mit einem elektrischen Schleifer und überdimensionierten Feilen stutzten Tierpfleger die zentimeterdicke Hornhaut unter den Sohlen zurecht. Dabei ist es keine einfache Aufgabe, den tonnenschweren Tieren alle drei Monate derart auf den Leib zu rücken.

Die Fußpflege für Elefanten ist nicht ungewöhnlich

Elefanten in Tierparks brauchen regelmäßig eine Pediküre, weil sie nicht so lange Strecken laufen wie in freier Wildbahn. In Dvur Kralove nad Labem (Königinhof an der Elbe) verfügen die größten Landsäugetiere der Erde seit November 2005 über einen neuen Pavillon.

