Wetter in Deutschland: Kälte-Schock im März? Polarwirbel sorgt für Spannung

Das Wetter im März in Deutschland kann noch einmal richtig eisig werden. Dabei spielt der Polarwirbel eine große Rolle.

Wie wird das Wetter* in Deutschland im März ?

im ? Eine Meteorologe erklärt, wovon es abhängt, wie der Frühlingsstart wird.

News zum Wetter*: Alle Informationen zu Vorhersagen* auf unserer Themenseite.

Offenbach – Beim Wetter in Deutschland regierte zuletzt der Winter*. Eisige Kälte, Temperaturen unter dem Nullpunkt sowie Schnee und Glatteis waren die Folge. Im März startet der Frühling. Damit sind viele Hoffnungen auf steigende Temperaturen verbunden. Endlich wieder raus in die Natur, das wünschen sich viele.

Doch kann der März 2021 diese Wünsche erfüllen und beschert warmes Wetter mit höheren Temperaturen? Oder sorgen die Nachwirkungen des Polarwirbelsplit dafür, dass es so kalt bleibt, wie zu Beginn des Jahres? Meteorologen wagen mit ihren Prognosen einen ersten Ausblick und verraten, welche Rolle der Polarwirbel spielt.

Wetter in Deutschland: Wie wird der März 2021? – Ein Blick auf die vergangenen Jahre

Meteorologen sprechen bereits am 1. März vom offiziellen Frühlingsbeginn. Kalendarisch beginnt die Frühlingszeit im Jahr 2021 jedoch erst am 20. März. Nach dem klirrend kalten Februar sehnen sich viele nach höheren Temperaturen. Ein Blick auf die Wetter-Daten der vergangenen Jahre vom Deutschen Wetterdienst (DWD)* aus Offenbach zeigen: Es könnte tatsächlich wärmer werden. Beispielsweise 2017 gab es einen Rekordmärz mit Durchschnittlich 7,2 Grad Celsius.

„Im März ist auf jeden Fall viel möglich, was die Temperaturen angeht“, erklärt Meteorologin Corinna Borau gegenüber „wetter.com“. Demnach wurden im März in Altheim in Baden-Württemberg schon einmal klirrend-kalte -28 Grad gemessen. In Baden-Baden kletterten dagegen die Temperaturen auch schon einmal auf sommerliche 26,6 Grad Celsius*. Wie sich das Wetter im März 2021 entwickelt, das hängt sehr wahrscheinlich von einem Klima-Phänomen ab, das das Wetter in Deutschland schon eine ganze Weile mitbestimmt.

Jahr Durchschnittliche Temperaturen im März in Deutschland 2020 5,3 Grad Celsius 2019 6,6 Grad Celsius 2018 2,5 Grad Celsius 2017 7,2 Grad Celsius 2016 4,0 Grad Celsius 2015 5,2 Grad Celsius Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

März-Wetter in Deutschland – Polarwirbel könnte für Eis und Schnee im März sorgen

Ob das Wetter im März frühlingshaft warm wird, hängt nämlich mit dem Polarwirbel zusammen, so RTL-Meteorologe Björn Alexander gegenüber „wetter.de“. „Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass er [der Polarwirbel] sich wieder etwas regenerieren kann. Allerdings ist es so, dass es oft um die 10 bis 14 Tage dauert, bis wir die Auswirkungen dieses durchaus komplexen Prozesses auch bei unserem Wetter zu spüren bekommen.“ Der „Nachhall“ des Polarwirbelsplits könnte sich noch eine ganze Weile auf die Temperaturen in Deutschland auswirken und dafür sorgen, dass es eisig kalt bleibt – trotz Frühling*.

+ Wie wird das Wetter im März? Der Polarwirbel könnte weiterhin für Schnee und Frost in Deutschland sorgen. (Symbolbild) © Marius Bulling/imago-images

Und auch wenn sich der Polarwirbel wieder vollständig regeneriert hat, kann das auch beim Wetter im März im Jahr 2021 noch weiteren Dauerfrost zur Folge haben. Denn: „Wo der regenerierte Polarwirbel mit seinem Kern schlussendlich genau liegt und ob wir dann Ende Februar oder im März sogar wieder auf der kalten Seite liegen, ist ebenfalls noch völlig offen“, gibt Björn Alexander zu bedenken.

Wetter im März: Langzeitprognose macht Hoffnung auf Frühling in Deutschland

Und auch längerfristig macht der Meteorologe wenig Hoffnung auf milderes Wetter. Denn laut mehrerer Rechnungen sei zwar Tauwetter denkbar, die Sache habe aber einen Haken. Denn jetzt wird zum Problem, wonach sich so viele im Winter sehnten: der Schnee. Durch die Schneemengen in Teilen von Deutschland „macht eine kurzzeitige Milderung nicht so viel, wenn anschließend schon wieder kältere Luft folgt“, so der Meteorologe.

Auch Meteorologin Corinna Borau erklärt, dass das amerikanische Wettermodell NOAA ein Potenzial für einen kälteren März prognostiziert. „Und zum 10. März haben wir auch nicht wirklich eine frühlingshafte Wetterlage. Wir haben, ähnlich wie aktuell, eher eine Grenzwetterlage. Hoher Luftdruck über Skandinavien, ein Tief hier über dem Mittelmeer, wir dann in einer eher kalten Östströmung mit entsprechenden Niederschlägen. Da könnte es auch wieder eine Luftmassengrenze geben, ergibige Regen oder Schneefälle wären dabei“, so die Meteorologin. Doch für die zweite Hälfte im März macht Borau den Freunden des warmen Wetters wieder etwas Hoffnung.

Wetter in Deutschland: Meteorologin zu Chancen auf frühlingshafte Temperaturen im März

Denn ab Mitte März könnte der Frühling beim Wetter in Deutschland endlich Einzug halten. Durch ein kräftiges Hoch über Russland und einem Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln könnte eine südwestliche Strömung entstehen. „Da ist also Frühling möglich“, erklärt die Meteorologin. Die Betonung liegt allerdings auf möglich, denn auch winterliches Wetter schließt Borau für den März nicht aus. (Sophia Lother) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Marius Bulling/imago-images