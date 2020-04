Wetter-Warnungen für Deutschland: Dramatischer Auftakt - einzelne Dienste melden bald Hochsommer

Das bombige Frühlingswetter zieht sich zurück - es wird ungemütlich in Deutschland. Die Aussichten für die neue Woche.

Bauern und Hobbygärtner stöhnen über trockenes Wetter* und dürren Boden.

und dürren Boden. Doch bald dürfte Regen für Aufatmen sorgen.

für Aufatmen sorgen. Wie es dann weitergeht, ist noch völlig offen: Sommerhitze oder Tiefdruckgebiete könnten folgen.

Wetter in Deutschland: Im Süden brodelt es - Gewitter nehmen Kurs auf Deutschland

Update vom 28. April: Es geht los! Atlantische Tiefs mischen die Wetterküche in Deutschland auf. Die ersten Ausläufer ziehen von Westen und Südwesten auf. Das Schönwetterhoch „Odilo“ verkrümelt sich. Im Süden Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagnachmittag vor heftigen Gewittern mit Sturmböen (bis 70 km/h) und Starkregen. Bis zu 20 Liter Regen können in kurzer Zeit von Himmel prasseln. Lokal kann es innerhalb sechs Stunden bis zu 30 Liter pro Quadratmeter regnen, warnen die DWD-Wetterexperten. Ein fast schon dramatischer Auftakt, denn sehr unbeständig und wechselhaft geht es in der letzten Aprilwoche weiter. Das bedeutet, dichte Wolken, Sonnenschein oder einzelne Schauer sowie einzelne Gewitter. Wo es regnet, ist es dann natürlich etwas kühler.

Hat die wochenlange Trockenheit in Deutschland jetzt ein Ende? Die feuchte Luft vom Atlantik zeitweise Regen oder zumindest ein paar Regenschauer, doch für die allermeisten Gebiete bleibt ein flächiger Landregen, laut dem Wetterportal wetterkanal.kachelmannwetter.com, aus. Vor allem in der Westhälfte ist es dann am Mittwoch schon wieder häufig trockener.

Die Aussichten auf das erste Maiwochenende sind nass, unbeständig und gewittrig (s.u.). Ob Deutschland eine Dürre, wie im Jahr 2019 bevorsteht, lässt sich nach Ansicht von verschiedenen Wetterexperten noch nicht sagen. Doch in einigen Teilen Deutschland ist der Regen in den nächsten Tagen „ein Tropfen auf den heißen Stein“, twittert der DWD.

Die Grafik zeigt den aufsummierten Niederschlag bis Sonntagmorgen. Aus heutiger Sicht wird am Alpenrand der meiste Niederschlag erwartet. Abermals bleibt der Regen vom Osten Thüringens über Sachsen bis in den Südosten Brandenburgs ein Tropfen auf den heißen Stein! /V pic.twitter.com/drQA9vXJnA — DWD (@DWD_presse) April 28, 2020

Doch nach dem Wochenende melden einige Dienste (Wetteronline oder iPhone-Wetter) auch immer wieder Hammer-Temperaturen um die 30 Grad. So richtig beständig sind diese Vorhersagen jedoch nicht.

Wetter in Deutschland: Es braut sich was zusammen - „Die Lage stellt sich grundlegend um“

Erstmeldung vom 27. April: München - Wer in diesen Tagen im Garten buddelt, stößt auf nichts als harte, trockene Erde - es hat viel zu lange nicht geregnet. Starke Sonneneinstrahlung, trockene Böden und wenig Wind* ließen vielerorts sogar sogenannte Staubteufel entstehen: Dreck, der durch die Luft wirbelt und dabei sogar Stühle anheben kann.

Doch Bauern und Hobbygärtner können erstmal aufatmen: Schon am Montagnachmittag soll es in Bayern zu einzelnen Regenschauern kommen. Und ab Dienstag ist es mit Sonne pur erstmal für alle vorbei, twittert der Deutsche Wetterdienst:

Verbreitet wieder viel #Sonnenschein am Montag. Im Südosten Bayerns anfangs ein paar Regenschauer, die sich in die Alpen zurückziehen. Vereinzelt sind dort am Nachmittag #Gewitter nicht ausgeschlossen.

Ab dem morgigen #Dienstag wird es dann für alle unbeständiger! pic.twitter.com/EUxvM5ELo2 — DWD (@DWD_presse) April 27, 2020

Auch das, was danach kommt, dürften Hobbygärtner und Sonnenanbeter mit gemischten Gefühlen erwarten.

Wetter in Deutschland: Zum 1. Mai wird es ungemütlich

„Die Wetterlage stellt sich grundlegend um“, prognostiziert wetteronline.de für die letzten Apriltage am Mittwoch und Donnerstag. Uns erwartet Regen bei 11 bis 18 Grad - und zwar so viel, dass auch in den meisten Gärten genügend ankommt. Nur für einige Regionen im Norden könnte es weniger als 5 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gießen - viel zu wenig also für die ausgetrockneten Böden.

Dass auch der 1. Mai Regen und nur 9 bis 17 Grad mitbringt, dürfte vielen geplanten Familienausflügen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Ob die Fahrradtouren am Samstag und Sonntag nachgeholt werden können, ist fraglich: Auch dann wird der Regen die Tage bestimmten.

Wetter in Deutschland: Sommer im Anmarsch?

Zumindest am Montag und Dienstag gewinnen aber wieder die Sonnenanbeter Oberhand. Die Temperaturen steigen dazu bis 25 Grad, kratzen örtlich sogar an der 25 Grad-Marke. Doch Vorsicht: Wärmegewitter sind möglich!

Ob das so weitergeht und wir uns auf Sommer im Mai freuen können? Das steht laut wetteronline.de noch völlig in den Sternen: Mehr Tiefs könnten lang anhaltenden Regen bringen, möglicherweise steigt aber auch der Luftdruck an und bringt ein neues Hoch.

