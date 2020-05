So wird das Wetter an Pfingsten 2020: verschiedene Wettermodelle

Das Wetter an Pfingsten in Deutschland ist für seine Extreme bekannt. Wie wird das Wetter 2020? Wettermodelle sind sich bei den Prognosen uneinig.

Offenbach – Wie wird das Wetter an Pfingsten 2020 in Deutschland? Lacht am langen Wochenende die Sonne, oder gibt es Wetterextreme wie 2014 der Pfingststurm mit Superzellen? Die ersten Prognosen sind da - und die Wettermodelle sind sehr unterschiedlich.

Das Wetter an Pfingsten in Deutschland kann äußerst wechselhaft sein. Das liegt vor allem daran, dass das Pfingstwochenende nicht immer an einem festen Datum ist, wie beispielsweise die Weihnachtsfeiertage, sondern das Datum von Ostern abhängt. Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, an dem die Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes feiern – und zwar genau 49 Tage nach Ostern. Der Pfingstmontag ist dabei ein bundesweit einheitlicher Feiertag, weshalb viele Arbeitnehmer sich an Pfingsten über ein langes Wochenende freuen können.

Wetter in Deutschland: Pfingstmontag fällt auf den 1. Juni

2020 fällt der Pfingstmontag auf den 1. Juni. Doch wie wird das Wetter an dem Feiertagswochenende in Deutschland? Bei dem Wetter an Pfingsten sind sich die Wettermodelle laut wetter.de nicht einig. Während einige eher mildere und wechselhafte Temperaturen sehen, prognostizieren andere Wettermodelle sommerlich hohe Temperaturen.

Wetter in Deutschland: Wie ist der Trend zu Pfingsten? Langzeitmodelle liefern klare Tendenz

Eine klare Tendenz liefern hingegen die Langzeitmodelle. Pfingsten ist aus meteorologischer Sicht das Ende des Frühlings* und der Anfang des Sommers. Der meteorologische Sommer beginn am 1. Juni, während der astrologische Sommer am 20. Juni startet. Egal, mit welchem Starttermin man es hält, die Langzeitprognosen sprechen eine deutliche Sprache. Das Wetter im Frühling in Deutschland war viel zu mild und lieferte regelmäßig sommerliche Temperaturen. Und so soll das Wetter in Deutschland im Sommer auch weiter gehen. Experten rechnen mit hohen Temperaturen und wenig Regen*. Deutschland steuert beim Wetter auf das dritte Dürrejahr in Folge zu.

Der Trend geht deshalb aktuell beim Wetter an Pfingsten in Deutschland 2020 eher zu mildem Wetter ohne Regen. Eine genaue, belastbare Vorhersage können die Experten aber erst drei Tage vor Beginn der Feiertage machen. Es bleibt also spannend.

Von Christian Weihrauch

