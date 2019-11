Wetter-Alarm: Laut Experten könnte der wärmste Winter aller Zeiten auf uns zukommen

Wie wird das Wetter im Winter 2019/2020? Experten gehen davon aus, dass es der wärmste Winter aller Zeiten wird.

Deutschland erwartet der wärmste Winter aller Zeiten.

US-Experten begründen das mit einem Wettermodell für die kommenden Monate.

Ski-Fans und den Alpen könnte dieser Winter aber dennoch viel Schnee bringen.

München - Wie das Wetter in diesem Winter wird, interessiert viele Menschen in Deutschland. Die Prognosen dafür sind aber nicht immer zuverlässig. Dennoch trauen sich Experten immer wieder an Vorhersagen heran. Aktuell lassen die Prognosen der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der Wetter- und Ozeanografie­behörde der Vereinigten Staaten, aufhorchen.

Wetter: Wird dieser Winter der wärmste aller Zeiten?

Die NOAA sagt für diesen Winter überdurchschnittlich hohe Temperaturen voraus. Auch auf Europa und Deutschland könnten die Wettermodelle der US-Experten zutreffen, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Demnach könnte der Dezember 2019 in Mitteleuropa zwei, bis drei Grad wärmer ausfallen als im langjährigen Klimamittel, bezogen auf die Jahre 1999 bis 2010. Heißt: Die Wetter-Experten beziehen sich auf die Monatsdurchschnittswerte im Zeitraum dieser elf Jahre. „In diesem Zeitraum lag der wärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ähnliche Prognosen gibt Jung für Januar und Februar 2020.

Winter-Wetter in diesem Jahr nass und warm?

Doch Vorsicht, meint Jung: „Das ist erstmal nur ein Trend und keine Wetterprognose, lassen wir uns überraschen.“ Ebenjener Trend sieht auch einen nasseren Winter voraus, als gewohnt. Ski-Fans könnte das wiederum einen Traum-Winter bescheren. „Für die Alpen könnte der aktuelle Wetter-Trend der Schnee-Bringer werden“, sagt der Diplom-Meteorologe. Viele Niederschläge würden ab 1500 bis 2000 Metern als Schnee fallen.

Eine ähnliche Wetter-Prognose hatte kürzlich auch die US-Behörde NOAA herausgegeben. Demnach soll es sogar so viel Regen geben, „dass die große Trockenheit, die in den tiefen Bodenschichten herrscht, endlich beendet wird.“

Kachelmann sieht Wetter-Trend für den Winter 2019/2020 skeptisch

Bei Kachelmannwetter ist man mit der Wetter-Prognose für diesen Winter deutlich vorsichtiger. Dort betont man, die Wetter-Modelle aus den USA seien Grundlagen-Modelle und äußerst vage in ihrer Wahrscheinlichkeit. Aber: „Statistisch gesehen ist ein warmer Winter wahrscheinlicher, als ein kalter Winter, das zeigen die Winter seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.“

Der wärmste Winter aller Zeiten und die ominösen US Experten: Erst sollte wegen dem Sonnenminimum ein extrem kalter Winter anstehen, nun wird vom wärmsten Winter aller Zeiten berichtet. Ein paar Takte zu dem ganzen Schwachsinn auf unserem YT-Kanal:https://t.co/377I7QUzGl /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 16. November 2019

Während sich die Wetter-Experten um die richtige Prognose für den Winter 2019/2020 streiten, fragen sich viele Menschen in Deutschland, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten geben wird. Grundsätzlich spricht die Statistik gegen Schnee an Weihnachten. Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten - definiert durch eine geschlossene Schneedecke - liegt in Deutschland bei 15 bis 25 Prozent, in tieferen Lagen sogar nur bei 12,5 Prozent. Man darf also gespannt sein, ob die Statistik in diesem Jahr daneben liegt.

