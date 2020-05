Wetter in Hessen: DWD warnt vor Starkregen in mehreren Landkreisen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Starkregen in Hessen.

Update vom Montag, 11.05.2020, 06.37 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Starkregen in mehreren Landkreisen in Hessen. Die Warnung gilt für den Kreis und die Stadt Offenbach, den Kreis Groß-Gerau, den Main-Kinzig-Kreis und den Kreis Darmstadt-Dieburg sowie die Stadt Darmstadt. Demnach könnte es in der Zeit zwischen 5 und 15 Uhr zu Starkregen in diesen hessischen Kreisen kommen.

Update vom Sonntag, 10.05.2020, 16.05 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Gewitterwarnung für mehrere Landkreise in Hessen herausgegeben. Die Warnung gilt für den Main-Taunus-Kreis, Main-Kinzig-Kreis, Kreis Groß-Gerau, Frankfurt, Kreis und Stadt Offenbach, Hochtaunuskreis, Kreis Darmstadt-Dieburg, Stadt Darmstadt und den Wetteraukreis. Voraussichtlich bis 16.30 Uhr sei dort mit starken Gewittern der Stufe 2 von 4 zu rechnen. Örtliche könne es Blitzschlag geben. Weitere mögliche Gefahren laut DWD: Herabstürzende Äste oder Dachziegel sowie schlechte Sicht im Straßenverkehr durch Platzregen.

Wetter Hessen: Wetterwarnung! Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm

Update vom Montag, 20.04.2020, 19.21 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnung für den Main-Kinzig-Kreis, den Kreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt vor Sturmböen erneuert. Das Institut mit Sitz in Offenbach bezieht nun auch den Hochtaunuskreis in die Warnung mit ein, dort gilt sie in Höhenlagen von über 600 Metern.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach können in den genannten Regionen Äste durch den Wind abgebrochen werden. Auch auf herabstürzende Gegenstände soll geachtet werden.

Gültig ist die Warnung des Deutschen Wetterdienstes für den Hochtaunuskreis, den Main-Kinzig-Kreis, den Kreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt von Dienstag (21.04.2020) um 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Wie bereits am Montag können Sturmböen der Stufe 2 von 4 auftreten.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in drei Regionen in Hessen

Update vom Sonntag, 19.04.2020, 18.52 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach warnt für Montag (20.04.2020) vor Sturmböen. Betroffen sind der Kreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt sowie der Main-Kinzig-Kreis.

Die Warnung für diese Regionen in Hessen gilt von Montag, 9 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 21 Uhr, heißt es in der Mitteilung des DWD. „Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Warnung für Hessen: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

Update vom Dienstag, 10.03.2020, 17.48 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Sturmböen im Hochtaunuskreis und im Kreis Darmstadt-Dieburg sowie der Stadt Darmstadt.

Die Warnung im Hochtaunuskreis gilt ab Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, und bezieht sich auf Lagen über 600 Meter. Hier sind Sturmböen der Stufe zwei (von vier) möglich. Die Warnung in Darmstadt (Kreis und Stadt) bezieht sich auf den Zeitraum von 22 Uhr am Dienstag bis 10 Uhr am Mittwoch.

Wetter in Hessen: Starke Sturmböen in vielen Landkreisen

+++13.19 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt für viele Regionen in Hessen vor starken Sturmböen. Die Warnung gilt bis Montagmorgen.

Für folgende Landkreise spricht der Deutsche Wetterdienst eine Sturmwarnung aus:

Kreis Darmstadt-Dieburg

Hochtaunuskreis

Kreis und Stadt Offenbach

Wetteraukreis

Main-Taunus-Kreis

Frankfurt

Main-Kinzig-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Deutscher Wetterdienst veröffentlicht Unwetterwarnung

Update vom Sonntag, 01.03.2020, 09.33 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) präzisiert seine Unwetterwarnung für Hessen. So soll es am Sonntagvormittag in einigen Regionen zu teils schweren Gewittern kommen. Dabei schließt der Deutsche Wetterdienst auch schwere Sturmböen nicht aus. Für folgende Regionen gilt aktuell die Warnung.

Aktuelle Warnlage. Es ist stürmisch derzeit, in Schauer- und Gewitternähe treten auch schwere Stumrböen (Bft 10) auf. Details in der WarnWetter App und im Web: https://t.co/YyavIu81Zw /V pic.twitter.com/3MTdIhthg6 — DWD (@DWD_presse) February 29, 2020

Update vom Samstag, 29.02.2020, 16.34 Uhr: Das Wetter in Hessen bleibt weiterhin ungemütlich. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturm warnte, hat er nun weitere Wetter-Warnungen herausgegeben. In mehreren Regionen in Hessen besteht am Samstag (29.02.2020) die Gefahr vor schweren Gewittern. Folgende Regionen in Hessen sind betroffen:

Der DWD teilte in einer Kurzmeldung mit: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“ Die Gefahr besteht laut DWD voraussichtlich bis 17 Uhr.

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm

Update vom Samstag, 29.02.2020, 12.20 Uhr: Der stürmische Februar in Hessen hört einfach nicht auf, nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der Wetter-Gefahr. Demnach besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen Stufe 2 von 4 am Samstag, 29.02.2020. Die Warnungen gelten für folgende Landkreise und Städte in Hessen:

Ihren Höhepunkt erreichen die Sturmböen wohl in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, in der die Wetterwarnungen gültig sind. Der DWD weist darauf hin, dass die Gefahr von herabstürzenden Ästen und Gegenständen besteht.

Wetter in Hessen: Schnee und Glätte

Update vom Donnerstag, 27.02.2020, 08.39 Uhr: Eine Schnee-Walze rollt über Deutschland hinweg - und macht auch vor Hessen nicht Halt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den gesamten Donnerstag (27.02.2020) vor Schneefall im Main-Taunus-Kreis, im Main-Kinzig-Kreis, im Hochtaunuskreis, im Wetteraukreis sowie im Kreis Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Darmstadt. Betroffen seien demnach Lagen über 400 Meter. Zudem werde bei diesem Wetter verbreitet Glätte auf den Straßen in der Region auftreten.

Am Donnerstag wird es spannend!

Tief BIANCA zieht über die südliche Mittedes Landes hinweg & sorgt für turbulentes Wetter. Im Umfeld des Tiefs und an der Nordflanke (viel) Schnee, in Staulagen sind sogar 10 bis 20 cm möglich, auf der Südseite erst Schnee, dann Regen & Sturm. /V pic.twitter.com/k7Sqkq7kdy — DWD (@DWD_presse) February 26, 2020

Update vom Mittwoch, 26.02.2020, 9.11 Uhr: In Teilen von Hessen startet der Tag mit winterlichem Wetter. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilt, kommt es in Höhenlagen im Lahn-Dill-Kreis zu zahlreichen Bus- und Zugausfällen. Laut der Mitteilung sind insgesamt rund 120 Buslinien getroffen: „Der Verkehr auf den Linien 206, 500, 501, 502, 503, 510, 515, 520, 521, 530 ist vorerst komplett eingestellt.“ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt am Aschermittwoch in Hessen vor Schnee- und Graupelschauern sowie Glätte in der Nacht zum Donnerstag.

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Sturmböen

Update vom Dienstag, 25.02.2020, 20.08 Uhr: Es wird stürmisch in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Sturmböen im Hochtaunuskreis für die Lagen über 600 Meter. Die Warnung gilt vom Mittwoch, 26.02.2020, Mitternacht bis Mittwoch, 26.02.2020, 12 Uhr.

Wetter in Deutschland: Das Wetter fährt erstmal Achterbahn

Update vom Montag, 24.02.2020, 14.12 Uhr: Das Wetter in Hessen bleibt ungemütlich. Stellenweise sorgt Sturm für Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt deshalb vor Sturmböen im Hochtaunuskreis für Lagen über 600 Meter. Die Warnung gilt von Montag (24.02.2020), 18 Uhr, bis Dienstag (25.02.2020), 10 Uhr.

Update vom Samstag, 22.02.2020, 18.28 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für etliche Landkreise in Hessen eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Stürmisch wird es laut DWD am Sonntag (23.02.2020), die Warnung gilt von 9 Uhr bis 21 Uhr, teilweise auch bis 24 Uhr.

Folgende Landkreise in Hessen sind betroffen (bis 21 Uhr):

Folgende Landkreise in Hessen sind betroffen (bis 24 Uhr):

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Sturm am Wochenende

Update vom Samstag, 22.02.2020, 15.29 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt für den Hochtaunuskreis in Lagen über 600 Metern vor Sturmböen, die teilweise auch gefährlich werden können. Laut DWD können zum Beispiel einzelne Äste abbrechen und herabfallen.

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Sturm

Update vom Donnerstag, 20.02.2020, 11.53 Uhr: Achtung Sturm! Das Wetter in Hessen wird am Donnerstag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt in zahlreichen Städten und Kreisen vor schweren Sturmböen. Die Warnungen gelten ab Donnerstag (20.02.2020), 21 Uhr, bis Freitag (21.02.2020), 3 Uhr. Die Warnung des DWD gilt für folgende Regionen:

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach spricht Warnung aus

Update vom Montag, 17.02.2020, 18.47 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Hessen vor starkem Gewitter am Montagabend. Die Warnung gilt bis 19.15 beziehungsweise 19.45 Uhr für

Zuvor hatte der DWD schon in anderen Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet vor markantem Wetter – also starken Gewittern der Stufe 2 von 4 – gewarnt.

Update vom Montag, 17.02.2020, 13.24 Uhr: Das Wetter in Hessen wird am Dienstag stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach* warnt vor Windböen um 60 km/h und örtlich stürmische Böen bis 70 km/h, vor allem in Hochlagen und bei Schauern.

Erstmeldung vom Montag, 17.02.2020, 13.15 Uhr: Offenbach – Wie wird das Wetter in Hessen? Auf welche Gefahren müssen sich die Menschen kurzfristig einstellen. Alle Informationen zu Wetterwarnungen im schönsten aller Bundesländer erhalten Sie in unserem Ticker.

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlichen Situationen

Wenn es beim Wetter in Hessen mal wieder brenzlig wird, ist der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach da und warnt die Bevölkerung in Hessen. Egal ob Sturm in Frankfurt, Gewitter in Offenbach, Starkregen in Kassel oder Frost und Blitzeis in Hanau, Limburg, Gießen, Darmstadt oder den verschiedenen Landkreisen in Hessen, in diesem Ticker finden Sie die wichtigsten Wetterwarnungen in Hessen.

Dabei ist es abhängig vom Wetter, in welchen Abständen der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach die Warnungen ausspricht. Bei Gewitter und Unwetter* in Hessen kommen diese oft sehr kurzfristig und dauern in der Regel nicht länger als eine Stunde. Das liegt vor allem daran, dass der genaue Zeitpunkt und Ort, wann ein Gewitter sich entlädt, nur sehr schwer vorherzusagen sind. Oft verlängert der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach aber die Warnung, wenn er genauer vorhersehen kann, wie sich das Wetter entwickelt oder sich das Gewitter verschiebt oder länger dauert als gedacht.

Der Himmel begrüßte uns heute mit einem freundlichen Violett und Rot. Aber Tief #TOMRIS kommt und bringt #Regen und Schneeregen mit sich. In der Mitte fällt vorübergehend bis in Lagen von etwa 400m #Schnee. Auch im südl. #Bergland wird es oberhalb von etwa 800m weiß. /V pic.twitter.com/5iC8vK0dZ7 — DWD (@DWD_presse) February 13, 2020

Wetter in Hessen: Deutscher Wetterdienst (DWD) gibt Warnungen für spezielle Regionen heraus

Vor Sturm, Sturmböen, einem Orkan* oder Orkanböen in einer bestimmten Region von Hessen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach in der Regel wesentlich früher als bei einem Gewitter. Oft dauern diese Warnungen über mehrere Stunden und betreffen vor allem Gebiete in den höheren Lagen.

Das Wetter in Hessen lässt sich natürlich nicht immer exakt vorhersagen. Deshalb treffen nicht immer alle Warnungen des DWD in Offenbach zu.

Von Christian Weihrauch

