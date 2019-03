Lawine reißt einen Menschen in den Tod - Suche nach weiteren Opfern

In Reichenau nahe Wien riss eine Lawine mindestens einen Menschen in den Tod. Nach weiteren Opfern wird noch gesucht.

Wien - Bei einem Lawinenabgang in Österreich ist am Samstag mindestens ein Mensch uns Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt gerettet, sagte ein Polizeisprecher in Niederösterreich. Ob weitere Menschen von den Schneemassen bei Reichenau rund 100 Kilometer südwestlich von Wien mitgerissen wurden, war zunächst unklar.

Lawinenabgang nahe Wien: Bergrettung weiterhin im Einsatz

Noch immer werde nach weiteren Opfern gesucht. Die Bergrettung und Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Medienberichte, dass eine zwölfköpfige Gruppe von der Lawine erfasst worden sein könnte, bestätigte die Polizei nicht. Woher die Opfer stammten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

dpa

Ebenfalls dramatisch: In Tirol stürzte eine Frau während einer Skitour in den Tod - ihr Begleiter konnte nur noch zur Seite springen. In Bayern hatte eine Frau hingegen Glück im Unglück: Sie rutschte ab und blieb an einer Wurzel über dem Abgrund hängen. Davon berichtet Merkur.de*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.