Wetterchaos in den USA: Wintersturm fegt über Texas - Stromausfall führt zu zahlreichen Toten

Ein „historischer“ Sturm bringt dem Süden der USA aktuell extremes Winterwetter. Millionen Menschen sind zeitweise ohne Strom und frieren ‒ mehr als zwei Dutzend sterben.

. Im Gesundheitssektor herrscht Angst um die Aufbewahrung der Corona-Impfstoffe*.

Washington ‒ Über die USA zieht ein heftiger Wintersturm. Besonders Texas ist stark von der Kälte, Eisregen und Schnee betroffen. Doch auch andere Bundesstaaten wie Kentucky und Louisiana kämpfen mit dem extremen Wintereinbruch.

US-Präsident Joe Biden* hat laut dem Weißen Haus bereits mit den Gouverneuren der drei betroffenen Bundesstaaten über das „extreme Winterwetter“ gesprochen. Die Regierung kündigte an, alle verfügbaren Ressourcen einzusetzen, um den Menschen zu helfen, diesen „historischen Sturm“ zu überstehen. In sieben Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

Wintersturm in den USA: Texas besonders schwer betroffen ‒ Stromausfälle

In Texas waren mehr als 4,4 Millionen Menschen zumindest zeitweise ohne Strom, berichtet NBC News. Die Nachfrage nach Strom und Wärme sei so groß gewesen, dass das Stromnetz zusammengebrochen sei. Offizielle in Texas riefen die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben, den Straßen fernzubleiben und Türen und Fenster möglichst zu dämmen. Außerdem sollten sie versuchen, sich den Strom gut einzuteilen.

Besonders schwer von den Stromausfällen betroffen waren die Städte Galveston und Houston, so NBC News und zitiert die Webseite poweroutage.us. Der Houston Chronicle teilte seinen Leserinnen und Lesern mit, dass die Zeitung ihre Druckerei in der Nacht stoppen musste. Gegen 2 Uhr morgens habe es einen Stromausfall gegeben. In ihrer Mitteilung erklären sie, dass das nicht mal während des heftigen Hurrikans Harvey* 2017 der Fall gewesen war.

Wintersturm in den USA: So kalt war es in Texas seit über 30 Jahren nicht mehr

Eisige Temperaturen gibt es im Wüstenstaat Texas nur sehr selten. Wie selten zeigen die Angaben der Washington Post. Demnach wurden in Houston minus elf Grad Celsius gemessen und in Dallas minus 18 Grad ‒ die kältesten Werte seit 1989. In Austin fiel ungewöhnlich viel Schnee ‒ 15 Zentimeter. Das mag für deutsche Verhältnisse nicht nach allzu viel klingen. Doch in der Hauptstadt von Texas hat es laut der „New York Times“ seit 55 Jahren nicht mehr so viel geschneit.

+ Texas und andere Bundesstaaten sind mit einem heftigen Wintersturm konfrontiert. © David J. Phillip/dpa

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, teilte mit, die Nationalgarde sei im Einsatz, um dabei zu helfen, frierende Menschen aus ihren Häusern in eines der 135 eingerichteten Wärmezentren zu bringen.

Der Kälteeinbruch fordert in den USA mindestens 25 Todesopfer ‒ Verschiedene Unglücke

Von den 25 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Winterwetter gestorben sind, kommen laut NBC News die meisten aus Texas. Zwei Menschen ‒ eine Frau und ein Kind ‒ sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Wie mehrere Medien berichten, haben sich die beiden im Auto, das in der Garage stand, aufwärmen wollen.

In Houston sind zwei Obdachlose erfroren, wie die Nachrichtenagentur AFP mit Berufung auf das Büro des Sheriffs in Harris County mitteilte. Im Bundesstaat Louisiana starb ein Mann an den Folgen einer Kopfverletzung, die er sich bei einem Sturz zugezogen hat. Schon am Sonntag starb ein zehnjähriger Junge, nachdem er mit seiner sechsjährigen Schwester in einem zugefrorenen Teich eingebrochen war.

Eisregen, Glätte und die Kälte sorgen für mehrere Tornados in North Carolina

Wegen des extremen Wetters, Eisregen, Schnee und Sturm kam es in Texas, Kentucky und Missouri zu mehreren tödlichen Verkehrsunfällen.

Durch das extreme Winterwetter wurden zudem mindestens vier Tornados in North Carolina ausgelöst. Dabei starben laut NBC News mindestens drei Menschen allein bei einem Tornado in Brunswick County. Zehn weitere wurden verletzt. Wie der Bezirksnotfallservice dem Sender NBC News mitteilte, schlug der Tornado gegen Mitternacht zu, zerstörte Häuser und knickte Bäume um.

Die drei betroffenen Bundesstaaten

Bundesstaat Hauptstadt Einwohner:innen Kentucky Frankfort 4,5 Millionen Louisiana Baton Rouge 4,6 Millionen Texas Austin 29 Millionen

Wintereinbruch in den USA: Stromausfälle stellen Probleme dar

Die Sorge um die Stromausfälle in Texas aber auch in anderen Staaten treibt auch den Gesundheitssektor um. In Texas bangen die Verantwortlichen laut NBC News um den Corona-Impfstoff, der dort tausendfach gelagert wird. Denn: Wenn der Strom ausfallen und auch die Notfallgeneratoren nicht anspringen sollten, ist auch die Kühlung der Impfdosen in Gefahr. Die Ultra-Tiefkühlschränke brauchen natürlich Strom.

Um eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern, kündigten Stromversorger in Texas bereits an, immer wieder einzelne Werke auszuschalten. Zur Abwechselung ist auch mal nicht das Coronavirus* Schuld an verschobenen Sport-Events. Um Energie zu sparen, haben die Dallas Stars in der National Hockey League gegen die Nashville Predators ihr Spiel verschoben.

Folgen hat das eiskalte Winterwetter auch für den Flugverkehr in Texas. Der Flughafen von San Antonio hat am Dienstag (16.02.2021) alle Flüge gestrichen.

Wintereinbruch in den USA: Ölpreise steigen

Während der Süden der USA im Winterchaos versinkt, steigen derweil die Ölpreise. Im Vergleich zu den vergangenen Handlungstagen war der Anstieg aber noch gering. Am Mittwoch (17.02.2021) kostete ein Barrel, also 159 Liter, der Nordseesorte „Brent“ 63,56 US-Dollar. Das sind 21 Cent mehr als am Vortag.

+ Fort Worth im US-Bundesstaat Texas ist vom Wintersturm besonders heftig getroffen. © Amanda Mccoy via www.imago-images.de

Der Preis für die US-Sorte „West Texas Intermediate“ stieg ebenfalls leicht an. Er liegt jetzt mit zwölf Cent mehr bei 60,17 US-Dollar. Durch die frostigen Temperaturen kam es in den vergangenen Tagen zum umfangreichen Produktionsausfällen und zu Lieferproblemen in der US-Ölindustrie.

Mexiko: Norden des Landes leidet ebenfalls unter dem heftigen Wintereinbruch

Nicht nur der Süden der USA, sondern auch der Nordern Mexikos ist von dem extremen Wintereinbruch betroffen. Auch hier kam es zu Stromausfällen, da die Gasleitungen wegen der historischen Kälte eingefroren waren, so die Nachrichtenagentur AFP.

Mindestens sechs Leute starben nach Angaben der mexikanischen Behörden. Fünf von ihnen an Unterkühlung und ein Mensch kam wegen einer defekten Heizung ums Leben.

Vorhersage: Wetter soll in den USA weiterhin eisig bleiben

Entspannung ist für die betroffenen Bundesstaaten in den kommenden Tagen keine in Sicht. Eine Sturmfront soll am Mittwoch (17.02.2021) von Texas bis in die Appalachen-Staaten ziehen, also entlang der Ostküste von Alabama und Georgia über North Carolina und New Jersey bis nach Maine, so NBC News.

Heftige Regenschauer, die zu Überflutungen führen können, sind derweil für Südflorida vorhergesagt. Nachdem es in der vergangenen Woche in Deutschland bitterkalt ist, taut hier inzwischen vielerorts der Schnee*.

