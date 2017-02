Wissenschaftler machen erstaunliche Entdeckung im All

Santa Cruz - Man sollte meinen, wir wüssten mittlerweile ganz gut, was so alles im All los ist. Dennoch machen Wissenschaftler ständig neue Entdeckungen - und wir können ihnen aktiv mithelfen.

Mehr als 100 Planeten-Kandidaten bei anderen Sternen haben Wissenschaftler mit Hilfe eines Observatoriums auf Hawaii entdeckt. Die potenziellen Exoplaneten seien bei der Analyse von Daten eines Spektrometers aus den vergangenen 20 Jahren gefunden worden, teilten die Forscher mit.

Möglicherweise sei das aber längst noch nicht alles, was in den fast 61.000 individuellen Messungen von mehr als 1600 Sternen stecke, hieß es. Deswegen würde die Daten nun komplett online gestellt. Es handele sich dabei um den größten je veröffentlichten Datensatz zu Exoplaneten-Messungen.

dpa