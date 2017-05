Bundesregierung: Zahl der Vögel geht dramatisch zurück

Minus von 57 Prozent

Eine Feldlerche gönnt sich auf einem Ast eine Pause. Einige Vogelarten leiden an einem Mangel an Nahrung und Lebensraum.

Berlin - Vogelschwärme am Himmel und Gezwitscher in den Bäumen sind für die meisten Menschen eine Selbsverständlichkeit. Doch es fehlt an Nahrung und Lebensraum. Für einige Arten sieht es nicht gut aus.