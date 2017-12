Zwei Touristen aus Westfalen in Klinik

Eine Blödelei auf einer Brücke endete für ein deutsches Pärchen im Krankenhaus. Bei der irrwitzigen Aktion verlor der Mann das Gleichgewicht und ließ seine Freundin mehrere Meter tief fallen.

Sölden - Ein deutsches Pärchen ist wegen einer Blödelei im Winterurlaub in Sölden in Österreich im Krankenhaus gelandet. Ein 30-Jähriger hatte seine 27 Jahre alte Freundin aus Spaß über das Geländer einer Brücke gehalten und dabei das Gleichgewicht verloren. Die beiden wohl leicht angetrunkenen Touristen aus Westfalen stürzten nach Angaben der Polizei vom Mittwoch vier Meter tief in ein Bachbett. Laut Polizeisprecher verläuft der Bach mitten durch den Ort hindurch.

Die Frau konnte mit Hilfe einer Leiter schnell von Zeugen und der Polizei geborgen werden, der doch nicht so starke Mann erlitt schwerere Verletzungen und wurde erst von der Feuerwehr aus dem Wasser geholt. „Es hätte noch schlimmer ausgehen können“, meinte ein Polizeisprecher. Über das Befinden der zwei Verletzten ist derzeit nichts bekannt.

