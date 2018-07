Abschied für immer: Aldi Süd schmeißt einen Klassiker raus

Die Filialen von Aldi Süd sollen zukünftig moderner aussehen, da wird auch vor Klassikern nicht halt gemacht. Ein Kunden-Liebling fliegt deshalb raus.

Mülheim - Bereits seit Mai 2016 ist der Umbau vieler Filialen von Aldi Süd in Gange. Dass die Modernisierung dabei auch vor Klassikern nicht halt macht, zeigt ein aktuelles Beispiel.

Der Konkurrenzdruck zwingt Aldi zu Modernisierungsmaßnahmen auf allen Ebenen. Paletten und Pappkartons weichen in der tausendsten Filiale des Discounters, die in Mannheim eröffnet wurde, Regalflächen. Das neue Ladendesign soll Vorbild für 890 weitere Zweigstellen sein, die bis 2020 angegangen werden sollen.

Aldi selbst zieht eine positive Zwischenbilanz. In einer Pressemitteilung sagte Lars Linscheid, Geschäftsführer aus der Aldi-Süd-Regionalgesellschaft Ebersberg, dass „die gestiegene Anzahl der Kunden für sich spricht“. Das neue Konzept beinhaltet aber auch Änderungen im Sortiment. Sportkleidung von Sophia Thiel auf den Wühltischen, Wein von Günther Jauch - Aldi Süd setzt unter anderem auf Promi-Produkte. Manche davon sorgen auch für Streit.

Außerdem muss noch ein weiterer Klassiker bei Aldi dran glauben.

Ein Klassiker muss gehen

Und der könnte sich weiter fortsetzen. Denn ein beliebter Bestandteil vieler Filialen fliegt nach der Umbauphase bei Aldi Süd raus. Im Zuge der Modernisierung entfernt der Discounter die Brotbackautomaten und ersetzt sie - viele Kunden müssen sich wohl umstellen.

Stattdessen werden die Aldi-Süd-Kunden zukünftig an deren Stelle eine Brottheke mit Klapptüren namens „Meine Backwelt“ nutzen können. Diese soll einen neuen Vorteil bieten - den Kunden anderer Supermärkte und Discounter, wie Rewe und Lidl, allerdings schon viel länger nutzen können.

Speziell Rewe will Aldi jetzt auch Konkurrenz machen und mit neuen, günstigen Produkten dem Discounter die Kunden abgreifen.

Vorteil für die Kunden: 200 Prozent mehr Backwaren

Bisher konnte Aldi Süd maximal 15 Sorten von Brot und Brötchen anbieten. Diese Zahl wird künftig deutlich ansteigen und zwar um bis zu 200 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, dass künftig bis zu 45 verschiedene Sorten angeboten werden könnten. Auch zu möglichen neuen Angeboten in den Brottheken gibt es schon Mutmaßungen.

In seinen Auslandsfilialen testete der Discounter Lachs-Bagels, Milka-Muffins und Vital-Sandwiches. Diese könnten auch Teil des Sortiments in Deutschland werden. In Italien gab es sogar noch etwas Spezielleres.

Mamma Mia: Gibt es bald Pizza in der Brottheke?

Neben Pizza Margherita und Classico war dort zeitweise Thunfisch-Pizza Teil des Angebots. Zudem soll der Müll, der bei der Nutzung der Backautomaten entsteht, reduziert werden.

Mit der Grillkohle von Aldi Süd hat eine Frau aber schlechte Erfahrungen gemacht. Auch ein ekelhafter Fund in einer Packung Erdbeeren und in einem Salat von Aldi-Süd sorgte für Ärger. Dafür sorgte die Rückkehr eines echten Kultproduktes für Freude bei den Aldi-Süd-Kunden.

