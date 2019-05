Mega-Expansion bei Aldi - darum zieht es den Discounter nun nach Asien

Aldi gibt es bald auch in China. Im Juni kommt es zur Eröffnung der ersten Filiale, das Unternehmen plant außerdem die größte Investition seiner Geschichte.

Shanghai - Einen Aldi gibt es wohl in fast jedem größeren Ort - hierzulande sowieso, mittlerweile auch im europäischen Ausland und sogar in Australien und den USA. Einen Markt, den der Discounter aber noch nicht erschlossen hatte, ist der asiatische.

Diese Zeit ist nun vorbei: Nach Angaben des manager magazins expandiert Aldi Süd ins Reich der Mitte: Am 7. Juni ist in Shanghai die Eröffnung der ersten Filiale geplant, ein weiterer Laden soll offenbar schon bald folgen.

Aldi in China: Die große Expansion nach Asien

Der Flagship-Store in Downtown Shanghai ist etwa 1000 Quadratmeter groß, wie das Magazin aus Branchenkreisen erfahren haben will. Die Strategie dahinter scheint klar - in Deutschland ist es für die Unternehmensgruppe schwer, noch weiter zu wachsen. Schließlich gibt es laut Aldi Süd und Nord bereits über 4000 Filialen.

In Asien betreibt der Discounter bereits seit zwei Jahren einen Online-Handel, nun folgt also der erste Laden, in dem der Kunde seine Waren auch gleich mit nach Hause nehmen kann. Laut manager magzin will Aldi für den Umbau der Filialen in Deutschland und für die Errichtung weiterer Filialen im Ausland in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Euro investieren. Es wäre das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte.

Discounter expandiert: Aldi Süd in China, Aldi Nord in Europa

Dabei liegt der Fokus für Aldi Süd auf China - dort sollen jene Umsätze gemacht werden, die auf nationaler Ebene zuletzt abhanden gekommen waren. Aldi Nord expandiert dagegen in die Nachbarländer: Frankreich, Polen und die Beneluxstaaten stehen auf der Liste, auch in Spanien soll es neue Filialen geben. Bei einigen Aldi-Kunden dürfte Fleisch durchaus auf dem Einkaufszettel stehen. Genau das ist den Grünen ein Dorn im Auge - glaubt zumindest FDP-Chef Christian Lindner.

akl