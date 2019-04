Aldi halbiert Preis von Markenprodukt - Neues Eskalationslevel im Preiskampf mit Lidl

© picture alliance / dpa / Frank May

© picture alliance / dpa / Frank May

Es ist der nächste Schritt im Wett-Unterbieten der Discount-Märkte. Jetzt halbiert Aldi seinen Preis für ein neues Markenprodukt.

München - Aktuell liefern sich die Discount-Giganten Aldi und Lidl einen regelrechten Preiskampf und unterbieten sich mit neuen Niedrigstangeboten konstant gegenseitig. Der extreme Wettbewerb kommt dabei den Kunden zu Gute, die auch für viele Markenprodukte wesentlich weniger bezahlen müssen.

Aldi: Milka-Produkt für 69 Cent pro 85-Gramm-Tafel

Nun rief Aldi Süd die nächste Eskalationsstufe aus und halbierte kurzerhand den Preis für ein neues Markenprodukt. So bietet der Discounter die neue „Dark-Milk“-Schokolade von Milka für 69 Cent pro 85-Gramm-Tafel an. Der Schoko-Niedrigpreis gilt ab Samstag, 30. März, und bezieht sich auf alle Sorten der neuen Milka-Reihe „Dark Milk“. Zu haben sind die Varianten „Dunkle Alpenmilch“, „Mandel“, „Karamellsalz“ oder „Himbeere“.

Mega-Aktion: Deshalb sollten Kunden ihren Aldi-Einkaufszettel aufheben

Zum Vergleich: In anderen Supermärkten kostet eine Tafel der Milka „Dark Milk“ aktuell 1.09 Euro. Aldi halbiert den Preis also fast.

Greift Aldi Milka unter die Arme?

Aldi hilft dabei, bewusst oder unbewusst, auch der Firma Milka ihre neue Schoko-Reihe am Markt zu etablieren. Mit der „Dark-Milk“-Reihe will der Konzern vor allem ältere Kunden ansprechen und eine Marktlücke füllen: Die neue Schokolade soll die Mitte zwischen süßer Milchschokolade und bitterer dunkler Schokolade treffen. Zudem kommt die neue Milka nicht im klassischen Lila daher, sondern in einem dunkleren Farbton.

Allerdings gab es nach der Einführung der „Dark Milk“ ordentlich Kritik von Verbraucherschützern. Der Grund ist, dass Milka das neue Produkt statt wie sonst üblich in der 100-, nur als 85-Gramm-Tafel anbietet. Der Preis liegt aber wie bei den bisherigen Milka-Schokoladen bei 1,09 Euro.

Video: Bis vor kurzem war Preis für Schokolade noch gestiegen

Auch interessant: Radikale Neuerung: Das Filialpersonal von Aldi sieht bald ganz anders aus

Schock bei Rewe: Polizei macht millionenschweren Fund - jetzt ermittelt der Staatsanwalt. Darüber berichtet op-online.de*

Aldi überrascht Kunden mit neuem Konzept - das sind die Änderungen

Mann kauft bei Produkt bei Aldi - doch mit diesem Inhalt hat er bestimmt nicht gerechnet

Lesen Sie auch: Traum-Wochenende steht an - und dann wird das Wetter laut Experte richtig verrückt

rjs

*op-online.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes