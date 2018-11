Kundin sitzt stundenlang an Aldi-Produkt - dann folgt die größtmögliche Enttäuschung

Kundin Monika K. hat ein Produkt bei Aldi gekauft. Nachdem sie sich einige Stunden damit beschäftigt hat, folgte ein große Enttäuschung.

Köln - Kundin Monika K., nach eigenen Angaben aus NRW, hat bei Aldi Süd ein großes Puzzle gekauft. Das Motiv ist ein riesiger Wasserfall. Das „Erwachsenen-Puzzle“ mit 1000 Teilen für 3,99€, das wohl im Oktober im Angebot war, verspricht eine Menge Puzzle-Spaß. Spieler brauchen für so umfangreiche Bilder durchaus zehn bis 15 Stunden, die meisten bauen aber nicht durchgehend an den Motiven. Es kann also Tage oder Wochen dauern, bis man fertig ist.

Große Enttäuschung für Aldi-Kundin

Aldi-Kundin K. wird auch so lange an dem ihrem Wasserfall gearbeitet und das Bild Stück für Stück zusammengesetzt haben. Wie alle Puzzle-Begeisterten wird sie sich auf den GANZ großen Moment gefreut haben: das Erfolgsgefühl, wenn das letzte Stück einfügt wird.

Doch am Ende folgte bei ihr die größtmögliche Enttäuschung. Es fehlten genau zwei Puzzlestücke in der Packung. So kurz vor dem Ziel konnte sie das Werk nicht beenden, und das nach stundenlanger Arbeit.

Kundin wendet sich über Facebook an Aldi

Enttäuscht wendete Monika K. sich über Facebook an Aldi Süd und postete ein Bild des unfertigen Puzzles. Sie schrieb dazu: „Zwei Teile fehlten in der Packung! Sehr schade.“

Sofort bekam sie Unterstützung von anderen Usern, die mit ihr fühlten und litten. Ein kommentierte: „Das ist echt ärgerlich.“ Eine andere schrieb: „Oh nein, wie frustrierend.“

Zwei Tage später meldet sich dann auch das Social-Media-Team von Aldi Süd. Sie antworteten der enttäuschten Kundin: „Liebe Monika, das ist ja wirklich total ärgerlich. Das tut uns sehr leid! Sei doch bitte so gut und schick uns dazu mal eine E-Mail und gib auch die genaue Produktbezeichnung oder die EAN an. Unser Kundenservice leitet alles zur Klärung an den Lieferanten weiter und du erhältst schnellstmöglich eine Rückmeldung!“

Ob sie mittlerweile ihre fehlenden zwei Puzzlestücke bekommen hat und ihr Puzzle beenden konnte, ist nicht bekannt. Zumal das ja auch nicht so leicht ist: Wie findet Aldi oder der Hersteller raus, welche zwei Teile ihr genau noch fehlen? Und sollte Aldi ihr einen kompletten Puzzle-Satz mit 1000 Teilen zur Verfügung stellen, müsste Monika K. darin selbst auf die Suche gehen und die richtigen zwei heraussuchen.

Aldi hat öfters mit enttäuschten oder verärgerten Kunden auf Facebook zu tun. Auch mit diesem Produkt hatten viele Aldi-Kunden ein Problem.

