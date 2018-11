Pikanter Fehler stellt Aldi vor Rätsel

Bei Aldi Süd gibt es einen pikanten Fehler und der Discounter steht vor einem Rätsel. So reagieren die Kunden.

München - Kunden und Kundinnen von Aldi melden dem Discounter regelmäßig ihre Sorgen, Wünsche und Anmerkungen zu den aktuellen Produkten. Dabei nutzen viele den Social-Media-Auftritt des Supermarktes auf Facebook. Die Seite Aldi Süds in dem sozialen Netzwerk gerät dadurch aber auch immer wieder in die Schlagzeilen.

So jüngst auch durch einen Post auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Ein Kunde postete ein Foto, das wohl einen Aldi-Prospekt zeigen soll - zu sehen sind darin eine Kerze und der zugeordnete Preis. Soweit, so üblich. Allerdings sorgt die Artikelbeschreibung für Stirnrunzeln: Groß und deutlich steht dort geschrieben: „LED-Echtwichskerze“. Der Kunde ist darüber augenscheinlich verwundert.

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus dem Aldi-Prospekt von Donnerstag.

Kunde auf Facebook zu Aldi: „Was genau sind denn Wichs-Kerzen?“

„Moin Aldi Süd. Wir wollten uns für die Weihnachtszeit ein paar Kerzen zulegen und sind auf dieses exotische Exemplar gestoßen. Was genau sind denn Wichs-Kerzen? Handelt es sich hier um einen Sonderposten von eis.de oder wird damit die Qualität beschrieben? Danke für eine schnelle Antwort“, schreibt er. Eis.de ist ein 2006 gegründeter Online-Shop für Erotik-Artikel.

Der offensichtliche Fehler sorgt auf Facebook für Lacher und erhält einige Smiley-Reaktionen. Ein User kommentiert gar: „Sexy“. Auch Aldi Süd selbst hat mittlerweile auf den Beitrag geantwortet.

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus dem Aldi-Prospekt von Montag.

Aldi antwortet: „Aus welchem Jahrhundert stammt denn dieser antike Schnappschuss?“

„Hey Sebastian, aus welchem Jahrhundert - und vor allem aus welchem Gebiet - stammt denn dieser antike Schnappschuss?“, heißt es in der Reaktion von Aldi Süd. Das Social-Media-Team des Discounters ist wohl genauso verwundert wie die Kunden - doch dann beweist man ordentlich Humor: „Zum Glück werden moderne Kerzen aus hochwertigem EchtWACHS hergestellt und nicht aus... naja“, schreibt der Discounter mit einem Zwinker-Emoji.

Lesen Sie auch: Enthüllung bei Aldi: Einkaufswagen haben eine geheime Funktion

Und weiter: „Günstiger sind sie auch: Bei ALDI Nord werden ähnliche Kerzen seit Montag, bei uns ab dem 26. November für nur 9,99 Euro angeboten.“ Ob das Foto aus dem Prospekt also aktuell ist, ist nicht wirklich ersichtlich und zumindest zweifelhaft. Genauso wird nicht klar, ob es sich tatsächlich um einen (älteren) Prospekt von Aldi handelt, oder sich der Kunde einfach nur einen Spaß erlauben wollte. So oder so: Für Lacher hat er damit allemal gesorgt.

Genauso ging es zuletzt einer Aldi-Kundin, die mit einem Foto und einem offensichtlichen Druckfehler für Erheiterung sorgte. Ernster gemeint war die Beschwerde einer Kundin, die eine Pizza gekauft hatte. Sie fand darin etwas unappetitliches und kontaktierte Aldi auf Facebook. Und Aldi ist nicht der einzige Discounter, der mit Pannen zu kämpfen hat: Penny stand zuletzt wegen einer falschen Etikettierung im Mittelpunkt.

Video: Dafür ist der Teppich in jeder Aldi-Filiale

Lesen Sie auch: Horror-Unfall im Aldi: Kunde leidet noch heute darunter

sdm