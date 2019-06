Bei Aldi kosten die Tüten für Obst und Gemüse künftig Geld: Kunden beschweren sich

Wer Obst und Gemüse kauft, greift im Supermarkt oft zu den dünnen Plastiktüten. Doch bei Aldi kosten diese künftig Geld - was die Kunden auf die Palme bringt.

Essen/Mülheim an der Ruhr - Die Abermillionen Plastiktüten von Aldi & Co. sorgen schon seit längerem für Ärger und zugemüllte Weltmeere. Doch jetzt reagiert der Discounter mit einer gravierenden Änderung: Künftig sollen Aldi-Kunden überall in Deutschland für die dünnen Plastiktüten für Obst und Gemüse eine Gebühr bezahlen müssen. Pro Tüte wird ein Cent fällig, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Änderung sorgt schon jetzt für heftige Kritik in den sozialen Netzwerken.

Aldi: Änderung sorgt für mächtig Ärger

Die Plastiktüten werden also künftig sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord Geld kosten. Und diese Kosten werden viele Kunden treffen: Allein im Jahr 2018 wurden in der Bundesrepublik mehr als drei Milliarden dieser Kunststoff-Tragetaschen verkauft. Das zeigen neue Zahlen des Umweltministeriums. Kein Wunder, dass die neuen Kosten bei den Aldi-Kunden nicht auf Gegenliebe stoßen.

Bei Twitter wird bereits vielfach Kritik an dem radikalen Aldi-Schritt laut. Dort beschweren sich die Kunden, dass es Aldi mit dem Umweltschutz überhaupt nicht ernst nehme. „Die sind einfach alle zu feige, um Plastiktüten gleich ganz zu verbieten“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer kritisiert, dass der Betrag von einem Cent niemanden von den Plastiktüten fernhalten wird. „Ein Cent ist doch nur total symbolisch“, schreibt er. Ein weiterer wird noch deutlicher: „Das rettet die Welt. Nicht.“

Aldi-Kunden kritisieren neue Kosten

Wie soll man in Zukunft sein Obst im Supermarkt und nach Hause transportieren? Zum einen will Aldi die sogenannten Hemdchenbeutel nur noch aus Bioplastik anfertigen lassen. Zudem soll es ab Herbst wiederverwendbare Netze für Obst und Gemüse geben. So kämen die Kunden um die neuen Kosten für Plastiktüten herum.

Mit den Netzen ist Aldi allerdings kein Vorreiter: Schon jetzt bieten Supermärkte wie Penny oder Rewe neuartige Verpackungen für Obst und Gemüse an. Das Gewicht der Netze wird an der Kasse abgewogen, außerdem können sie mehrfach verwendet werden. Bei Rewe kosten sie beispielsweise 1,49 Euro.

Rewe ist deutlich radikaler als Aldi

Pionier ist Aldi hingegen bei der Gebühr für die kleinen Plastiktüten - und hofft, dass andere Händler nachziehen. Rewe will hier jedoch beispielsweise künftig einen deutlichen Schritt weitergehen: ab Ende 2020 sollen die Obst-Tüten sogar vollständig aus dem Supermarkt verschwinden. (rpp)

