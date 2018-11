Aldi veröffentlicht TV-Spot zu Weihnachten - darum enttäuscht er ziemlich

Sobald die Vorweihnachtszeit beginnt, veröffentlichen die Supermärkte jedes Jahr ihre TV-Spots. Jetzt überrascht Aldi mit einer etwas anderen Werbung.

Essen - Aldi machte in letzter Zeit immer wieder mit Neuerungen auf sich aufmerksam: Die Aldi-Süd-Filialen wurden umgerüstet - das neue Design soll für ein besseres Einkaufserlebnis sorgen. Statt unübersichtlichen Kartons und Wühltischen gibt es jetzt aufgeräumte Regale. Wie das Raumkonzept wurde auch die Beleuchtung umgestaltet, um Strom zu sparen und mehr auf die Umwelt zu achten.

Aldi wirbt zu Weihnachten ohne große Emotionen

Jetzt veröffentlichte Aldi seinen Weihnachtsspot - und überraschte auch dort wieder. Aldi Süd und Aldi Nord werben gemeinsam für ihre Produkte zu Weihnachten. Für den Discounter ist es erst der zweite Weihnachts-TV-Spot. Schon im letzten Jahr bediente sich Aldi nicht der klassischen Themen. 2017 betonte der Discounter, dass für jedes noch so unterschiedliche Weihnachtsfest in seinen Geschäften genau die richtigen Produkte zu finden seien.

Dieses Jahr gibt es aber noch weniger Gefühle im TV zu sehen. Der Aldi-Spot ist ziemlich nüchtern und auch nur sehr kurz: nämlich 45 Sekunden. Zum Vergleich: Discounter-Konkurrent Penny setzt 2018 auf einen knapp zwei Minuten langen Spot, aufgeladen mit sehr viel Emotionalität.

Aldi präsentiert zu Weihnachten eine kurze Werbung mit vielen Produkten

In der Werbung stehen zwei Männer an einem Bahnhof. Der eine Mann fragt den anderen: „Und, was gibt‘s bei euch zu Weihnachten?“ Und dann beginnt er die ganze Zugfahrt lang Weihnachtsgerichte aufzuzählen. Von „Zucchinipuffer mit gebratenen Garnelen“ bis „Apfelstrudel mit Vanillesauce“ ist so ziemlich alles dabei, was man sich auf dem Weihnachtstisch wünschen könnte. Als die beiden Männer aus dem Zug aussteigen, fragt der eine Mann, wo sie denn einkaufen würden. Das Aldi-Logo erscheint und schon sind 45 Sekunden um.

Genau damit setzt sich Aldi von der Konkurrenz ab und bricht ein ungeschriebenes Gesetz: Weihnachtswerbungen müssen den Zuschauer berühren. Bei dem Discounter-Riesen gibt es keine Gefühlsduselei und keine große Geschichte. Stattdessen werden Produkte angepriesen. Das mag manche ziemlich enntäuschen.

Unvergessen bleibt die Edeka-Werbung im Jahr 2015. Das Video mit dem Titel „#heimkommen“ begeisterte das Netz mit Emotionen und hat auf Youtube um die 60 Millionen Klicks.

Sehen Sie hier den aktuellen Aldi-Spot:

